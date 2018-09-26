財政部：1-8月國企利潤總額2.3餘萬億元 增長20.7%

財政部公佈數據顯示，1-8月國有企業利潤總額23,031.9億元，增長20.7%;1-7月同比增長21.4%;1-8月國有企業營業總收入370,034.7億元，同比增長10.3%;1-7月同比增長10.2%;1-8月，鋼鐵、石油石化、有色、煤炭等行業利潤同比增幅較高，均高於收入增長幅度。

2018年1-8月，全國國有及國有控股企業①(以下簡稱國有企業)經濟運行態勢良好。償債能力和盈利能力比上年同期均有所提升，利潤增幅高於收入10.4個百分點，鋼鐵等行業利潤增幅較高。具體如下：

一、 國有企業主要經濟效益指標情況

(一)營業總收入。1-8月，國有企業營業總收入370034.7億元，同比②(下同)增長10.3%。(1)中央企業216197.5億元，增長10.6%。(2)地方國有企業153837.2億元，增長9.9%。

(二)營業總成本。1-8月，國有企業營業總成本355739.5億元，增長9.7%，其中銷售費用、管理費用和財務費用分别增長7.1%、9.6%和14%。(1)中央企業205109.8億元，增長9.9%，其中銷售費用、管理費用和財務費用分别增長6.5%、9.2%和9.3%。(2)地方國有企業150629.7億元，增長9.3%，其中銷售費用、管理費用和財務費用分别增長7.9%、10%和18.2%。

(三)實現利潤。1-8月，國有企業利潤總額23031.9億元，增長20.7%。(1)中央企業15005.1億元，增長21.2%。(2)地方國有企業8026.8億元，增長19.7%。

(四)應交稅金。1-8月，國有企業應交稅金30069.2億元，增長8.6%。(1)中央企業21474.6億元，增長6.6%。(2)地方國有企業8594.6億元，增長13.9%。

(五)資產、負債和所有者權益。8月末，國有企業資產總額1738804.6億元，增長8.4%;負債總額1128309.1億元，增長7.6%;所有者權益合計610495.5億元，增長10.0%，(1)中央企業資產總額790716.0億元，增長7.4%;負債總額535935.1億元，增長6.8%;所有者權益合計254780.9億元，增長8.8%。(2)地方國有企業資產總額948088.6億元，增長9.3%;負債總額592374.0億元，增長8.4%;所有者權益合計355714.6億元，增長10.9%。

(六)淨資產收益率。1-8月，國有企業淨資產收益率2.8%，增長0.2個百分點。(1)中央企業4.4%，增長0.4個百分點。(2)地方國有企業1.7%，增長0.1個百分點。

(七)資產負債率。8月末，國有企業資產負債率64.9%，降低0.5個百分點。(1)中央企業67.8%，降低0.4個百分點。(2)地方國有企業62.5%，降低0.5個百分點。

二、 主要行業盈利情況

1-8月，鋼鐵、石油石化、有色、煤炭等行業利潤同比增幅較高，均高於收入增長幅度。