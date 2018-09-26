歐股盤前─英國再次脫歐公投可能性增加 歐洲 Stoxx 50 指數期貨上漲 0.15%

中美貿易戰對金融市場影響漸緩，英國二次脫歐公投的可能性增加，週三 (26 日) 歐股四大指數期貨皆漲。

台北時間週三 (26 日) 下午 2 點 50 分左右，Investing.com 數據顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨上漲 0.15%，暫報 3410.0；英國 FTSE 100 指數期貨走揚 0.21%，暫報 7462.8；德國 DAX 指數期貨走高 0.24%，暫報 12394.0，法國 CAC40 指數期貨微漲 0.26%，暫報 5481.5。

同時在匯率方面，歐元 (EUR) 兌美元 (USD) 匯率下跌 0.03%，截稿前暫報 1.1763。

截稿前，歐元 (EUR) 兌美元 (USD) 匯率下跌 0.03%。(圖：investing)

政經消息方面，美國總統川普在聯合國大會上抨擊伊朗，認為伊朗將引發中東安全危機，呼籲與會各國加入制裁伊朗的聯盟，此外，川普也表示自己十分尊敬中國領導人習近平，但無法接受美中貿易逆差失衡，才會發起貿易戰，並重申其「美國優先」策略。



英國脫歐議題仍備受市場關注，英國首相梅伊將於週二 (25 日) 表示，她寧願「無協議脫歐」也不願接受歐盟提出的協議。

英國工黨脫歐發言人 Keir Starmer 週二 (25 日) 表示，為打破國會脫歐僵局，提前大選是工黨的優先選項，也不能排爭取二次公投的選項除，不排除讓英國繼續留在歐盟。

企業消息方面，英國時尚電商 Boohoo 集團將發布最新財報。