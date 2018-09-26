港股午盤漲1.64% 三桶油大漲 重量股齊揚 海底撈漲幅收斂

港股今 (26) 日開高走高，漲幅更擴大至 1.5%。截至午盤，恒生指數漲 1.64%，報 27950.71 點，逼近 28000 點關口；國企指數漲 2.25%，報 11071.53 點；紅籌指數漲 1.01%，報 4429.92 點。

三桶油大漲，中石油漲 5.02%，中海油 (0857-HK 漲 4.08%，中石化 (0386-HK) 漲 3.04%。

重量股全線上揚，其中，工商銀行 (1398-HK) 漲 2.66%，建設銀行 (0939-HK) 漲 2.21%，港交所 (0388-HK) 漲 2.14%，滙豐控股 (0005-HK) 漲 1.67%，騰訊 (0700-HK) 漲 0.98%。

今日海底撈 (6862-HK) 開盤大漲近 6%，市值逼近港幣 1000 億元大關，早盤漲幅不斷擴大，股價一度漲 10%，此後漲幅收窄，截至午盤，海底撈漲 2.81%，最新市值港幣 970 億元。

根據海底撈 9 月 24 日公佈的配售結果，此次全球發售 4.25 億股，其中香港發售 3820.8 萬股，國際發售 3.86 億股，發行價每股港幣 17.8 元，每手 1000 股，申購一手需港幣 1.78 萬元，成為香港史上入場門檻最高的新股。

美團點評 (3690-HK)4 連陰，首日掛牌大漲 5%，此後不斷走低，截至發稿，美團跌 2.9%，報港幣 67 元，跌破發行價。

分析認為，油價上漲，美元、黃金承壓，港股反彈空間可能會被壓縮，但後市不會因為短期調整而改變反彈趨勢。

截至午盤，滬股通淨流入人民幣 10.57 億元，港股通 (滬) 淨流入 5.52 億元；深股通淨流入 4.3 億元，港股通 (深) 淨流入 7.03 億元。

滬股通中資金流入最多的是烽火通信，淨流入 1.5 億元，其次為恒瑞醫藥、貴州茅台、招商銀行、中國太保。資金流出最多的是中中國軟體，淨流出 1.24 億元。

深股通中資金流入最多的是海康威視，淨流入 1.22 億元，其次為五糧液、山東墨龍、愛爾眼科、金風科技。資金流出最多的是華西能源，淨流出 2.93 億元。