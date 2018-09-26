Q4娛樂產品降溫恐衝擊營運 外資降美律目標價

蘋果 iPhoneXS 系列及 iPhone XR 即將上市，但因市場競爭激烈，揚聲器售價下降，美系外資最新報告指出，美律 (2439-TW) 第 4 季因娛樂產品市場降溫，恐衝擊營運表現，調降目標價至 155 元，維持中立評等。

美系外資指出，美律第 3 季營運增溫，過去 3 個月股價表現反映第 3 季營收及毛利率，樂觀預估第 3 季營收可望季增 56%，毛利率上看 16%；但是，第 4 季營運，恐受娛樂產品市場降溫影響。

美系外資認為，在市場規模成長，及 iPhone XR 出貨帶動下，美律第 4 季揚聲器營收將季增 90%，但娛樂產品出貨減緩，加上產品組合較差等因素影響，預計美律第 4 季毛利率恐將下滑。

美系外資指出，美律第 4 季娛樂產品恐面臨產品升級不足的窘境，加上消費者對耳機產品購買力下降，衝擊營運表現，另外，美中貿易戰持續，可能增加產業不確定因素的影響程度。

美系外資評估揚聲器市場需求，iPhone XR 揚聲器單價下滑，美中貿易戰的衝擊等，下修美律目標價，由 160 元調降到 155 元，評等維持中立；另外，由於 iPhone XR／XS 系列揚聲器售價下降至 3-4 美元，美系外資預估，美律旗下轉投資蘇州美特今年恐仍將虧損，無法收支平衡。

美律 8 月在娛樂產品出貨成長，加上新 iPhone 揚聲器拉貨挹注，單月營收衝高，8 月營收 35.81 億元，月增 22.68%，年增 49.68%，再寫歷史新高，累計前 8 月營收 175.7 億元，年增 26.89%；法人推估，以 7、8 月營收合計達 65 億元來計算，第 3 季營收將挑戰百億元。

法人認為，美律第 3 季進入旺季，揚聲器脫離負毛利壓力，另外美系客戶揚聲器進入出貨旺季，看好營收表現，估第 3 季營收有機會挑戰 100 億元，毛利率較高的產品比重，也將比第 2 季 23% 提升，且手機用揚聲器負毛利率舊機種，已完全清掉庫存，有助第 3 季毛利率回復到 15-20% 水準。