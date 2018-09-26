又有機構看壞半導體類股 英特爾也遭下調評等

美國金融服務商 Raymond Jamesy 週二表示，英特爾 (Intel)(INTL-US) 的製造技術問題將長期困擾晶片製造商，並看壞半導體類股，進一步打擊了週二 (25 日) 半導體類股的表現。

Raymond Jamesy 將英特爾評級，由表現符合大盤下調為不如大盤，理由是公司延後了下一代晶片的研發。報告中並指出，雖然英特爾停滯不前，但台積電 (2330-TW)(TSM-US) 卻沒有，所以當英特爾還停留在 10 奈米時，台積電將保持領先地位。

Raymond Jamesy 分析師 Chris Caso 進一步看壞半導體類股，表示本月半導體市場情緒惡化，庫存水平不斷上升。費城半導體指數週二下跌 1.70%，至 1364.82 點。

費半近 5 個交易日走勢 (圖表取自 Google)

英特爾恐落後競爭對手

Caso 週二在給客戶的報告中指出，英特爾最大的戰略問題是推遲了 10 奈米的生產，而他預估，2 年內可能都無法推出。Caso 表示，10 奈米延後推出，為競爭對手創造了一個窗口，窗口可能永遠不會再次關閉。

英特爾在今年 7 月份表示，10 奈米晶片將延後至 2019 年假日季發布。但相較之下，AMD 準備在明年某個時刻推出 7 奈米產品， AMD 使用台積電代工晶片。

Caso 並未給出目標價，英特爾股價週二下跌 2.13%。截至週一，其股價今年僅上漲 1.6%，而標準普爾 500 指數的回報率為 9.2%。

半導體恐進入周期性下滑階段

在與亞洲晶片供應鏈公司交談一週之後，Caso 也對整體半導體產業發出警告。

Caso 說：「根據我們收集的數據，我們得出的結論是，我們已經進入了周期性的低迷期。」

Caso 指出，晶片製造商是最先要面對衰退的公司。他將 Analog Devices(ADI-US), Microchip(MCHP-US) 及 ON Semiconductor (ON-US) 評級，由表現優於大盤降至符合大盤。

半導體股票在過去兩年中一直表現出色，但近期愈來愈多分析師看壞。 Stifel Nicolaus 和摩根士丹利稍早前均警告，半導體產業近幾個月將出現下滑。高盛則認為，困擾記憶體晶片和其他製造商的供應和定價問題，可能會惡化到 2019 年。

不過，由 Weston Twigg 領導的 Keybanc 分析師在週一表示，長期仍看好半導體產業，包括 ADI、Advanced Micro Devices、英特爾和德州儀器等公司，未來將獲得新需求的推動。