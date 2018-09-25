貴金屬盤後─黃金收高3.10美元 等待Fed政策會議

黃金期貨週一收高，收復部份近來的跌幅。聯準會 (Fed) 本週將舉行政策會議，預期將升息一碼，為今年第三度升息。

12 月黃金上漲 3.10 美元，或 0.3%，收於每盎司 1204.40 美元。

週一，美元指數小幅走低，提供了黃金支撑。美元與黃金走勢通常係呈反向。2018 年以來，黃金下跌約 8%，美元指數則上漲約 2.2%。

Fed 決策官員將於週二與週三舉行為期二天的政策會議，市場預期升息一碼的機率逾 90%。Fed 預定今年將升息四次 亦即 12 月可能再度升息。

升息傾向推升美元，削弱黃金需求。

黃金自本月初收復 1200 美元關卡後，交易便狹幅震盪。今年，儘管通貨膨脹上升，黃金却下跌，分析師因而懷疑現在是買進時機。

分析師說，貴金屬市場與許多其他商品市場尚未反應關稅可能引發的通貨膨脹，此一展望必須加以重申。

其他金屬交易方面，12 月白銀下跌 1.8 美分，或 0.1%，至每盎司 14.341 美元。

鈀金創 2 月以來最高收盤水準，預期全球需求轉強為利多。12 月鈀金上漲 6.70 美元，或 0.6%，收於每盎司 1051.60 美元。10 月白金上漲 30 美分至每盎司 829.30 美元。

分析師說，隨著貿易戰持續擴大，中國預先買進鈀金，供電動車使用，為鈀金市場利多。

12 月銅下跌近 0.8% 至每磅 2.836 美元。