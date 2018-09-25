再創天價神話！MK收購義大利時裝品牌Versace

Michael Kors (MK) 今 (25) 日宣布以 21 億美元收購義大利時裝品牌 Versace，這是繼 MK 去年以 12 億美元收購 Jimmy Choo 後，再創天價收購神話！

Michael Kors (MK) 今 (25) 日宣布，將以 21 億美元現金與股票交易收購精品品牌 Versace。交易完成後 MK 將更名為 Capri Holdings，計畫把全球 200 家分店增加到 300 家，並將 Versace 配件和鞋類營收比例從 35% 調高至 60%。

VERSACE 創意總監 Donatella Versace。 (圖：AFP)

VERSACE 是由 Gianni Versace 於 1978 年創立的米蘭品牌，Gianni Versace 意外過世後，由 Gianni 的妹妹 Donatella Versace 接任，爾後 Gianni Versace 擔任創意總監與時裝設計師，MK 收購後，她將成為該品牌形象代言人並持續該品牌的創意領袖。

VERSACE 品牌 CEO Jonathan Akeroyd 與其他高階主官將繼續留任。

Donatella Versace 表示，她一直很欽佩 Michael Kors 執行長 John Idol，VERSACE 加入該集團將視為長期成功發展的必要條件。

Michael Kors 執行長 John Idol 稱：「Michael Kors 和 Jimmy Choo 品牌的實力，這次收購 VERSACE 對我們集團來說意義重大，將使我們實現長期收入和獲利增長。」

展望未來，Idol 表示將會致力於發展 VERSACE，未來目標將推進年營收超過 20 億美元。