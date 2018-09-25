◆台灣發行公司持股轉讓日報表

1.上市公司持股轉讓日報表 ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 目前持股 轉讓股數 方式 受讓人 友達 經理人 林雨潔 261,114 200,000 一般交易 美律 董事 廖祿立 3,536,609 70,634 贈與 臺中巿正覺堂 玉山金控 子公司法人董事代表人 沈水金 1,149,866 98,000 贈與 沈宣辰 鈞寶 董事 楊正利 7,295,391 3,500,000 洽特定人 揚寶籌備處楊子萱 2.上市公司持股未轉讓日報表 ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 未轉讓股數 持有股數 申報股數 太設 法人董事代表人 章啟光 1,156,316 1,193,394 1,156,316 未轉讓理由：其他：法院尚未執行拍賣
◆台灣發行公司持股轉讓日報表鉅亨台北資料中心※來源：台灣證期會
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