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◆台灣發行公司持股轉讓日報表
※來源：台灣證期會

1.上市公司持股轉讓日報表
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公司名稱 申報人身分           姓名    目前持股  轉讓股數 方式     受讓人
友達     經理人               林雨潔   261,114   200,000 一般交易
美律     董事                 廖祿立 3,536,609    70,634 贈與     臺中巿正覺堂
玉山金控 子公司法人董事代表人 沈水金 1,149,866    98,000 贈與     沈宣辰
鈞寶     董事                 楊正利 7,295,391 3,500,000 洽特定人 揚寶籌備處楊子萱

2.上市公司持股未轉讓日報表
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公司名稱 申報人身分     姓名   未轉讓股數  持有股數  申報股數
太設     法人董事代表人 章啟光  1,156,316 1,193,394 1,156,316
未轉讓理由：其他：法院尚未執行拍賣
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