騰訊(00700-HK)獲得北京自動駕駛車輛路測牌照

9月25日消息，北京市交管部門再次發放智能網聯汽車道路測試牌照，騰訊(00700-HK)成為新一批獲得牌照的公司。這意味著，騰訊自動駕駛汽車可以在北京市指定的路段進行公開測試上路，也標志著騰訊自動駕駛正在日益得到全國核心城市的認可。

據介紹，騰訊很早就在智慧出行領域積極布局。2016年下半年，騰訊成立騰訊自動駕駛實驗室，實驗室召集了國內外知名自動駕駛領域專家，在360°環視、高精度地圖、點雲信息處理與融合定位等前沿領域都做了嘗試和探索，騰訊自動駕駛實驗室也承擔了騰訊在自動駛領域積累全套核心技術、牽引產學研合作的任務。目前，騰訊在自動駕駛領域擁有人工智能算法、高精度地圖、數據雲平台、仿真系統四大核心能力優勢。

今年是騰訊自動駕駛的產品化元年，將會重點推進L3產品的落地，並在L4、L5上做技術探索。騰訊希望未來與合作夥伴進行長期、深入的合作模式，而這種模式將會讓雙方在基礎架構、信息系統、人工智能等領域開展更多前瞻性、開放性的合作。目前騰訊自動駕駛已經和一些車企展開了合作溝通，也致力於未來盡早能在量產車上為車主提供服務。

騰訊董事會主席兼首席執行官馬化騰表示，騰訊將為大家提供最有效的數字接口、最豐富的數字工具箱，攜手政府、企業共建數字生態，推動智能產業的創新與發展，騰訊希望在汽車上實現人與各種車載服務的智能連接，而騰訊自動駕駛正是通過技術助力和合作共生，為合作夥伴提供開放的合作平台。

騰訊自動駕駛實驗室負責人蘇奎峰表示，在自動駕駛領域，騰訊扮演的是“助力者”的角色。騰訊明確將自己定位為“自動駕駛系統完整的軟件與服務提供商”，通過構建自動駕駛的生態鏈，做好“連接器和零配件”，提供最有效的數字接口和工具箱，助力整個智慧交通和智能出行領域的發展。騰訊自動駕駛也將聯動騰訊車聯，與政府部門和傳統車企展開積極、深入的合作，為合作夥伴提供一個更為開放、創新和具有可持續性的智慧解決方案。

騰訊在國家智能汽車與智慧交通（京冀）示範區內，由北京智能車聯產業創新中心依據北京市相關技術要求和技術標準，提供多種測試輔助設備、豐富測試場景等，完成了嚴格的自動駕駛日常測試，並通過相應的自動駕駛能力評估。

早在去年12月18日，北京市先後公布了自動駕駛公開路測規定和自動駕駛測試車輛評級規定，是國內首個出台自動駕駛路測法規的城市。同時，北京市正式開放國內第一個車路協同駕駛示範區，將5G前沿通信技術應用於汽車產業發展。目前，北京市已有44條123公裏測試道路，覆蓋城市、鄉村等豐富的交通場景，是全國開放測試道路最長的城市。

來源：界面新聞