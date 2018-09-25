【華冠投顧】盤中解析：重回11000

劉彥良 分析師

雖中國發表中美貿易摩擦白皮書，但台股開盤稍遇亂流後便開始止穩向上，盤中已重新攻上我在兩周前短底成型時預告的 11000 點。接下來加權指數會開始震盪，不過上櫃指數年線負乖離過大有望跌深反彈，中小型股的表現值得期待。

資金避風港的風電族群，指標股世紀鋼 (9958) 持續軋空創高，今天低檔的上緯投控 (3708)、台船(2208) 和永冠 - KY(1589)攻上漲停，原先強勢的潤泰材 (8463)、中鋼構(2013) 和新光鋼 (2031) 表現也不俗。

漲價概念股進行反彈，上周先攻的矽晶圓環球晶 (6488) 連兩日大漲，減資重新掛牌的台勝科 (3532) 更是開盤即漲停。MOSFE 傳轉單利多，杰力 (5299)、大中(6435) 和尼克森 (3317) 攜手大漲。

從技術面的角度來看，漲價概念股有望上演跌深反彈，所以近兩周我在經濟日報台股比賽的投組都是看好矽晶圓和被動元件的指標股。其中矽晶圓上周五率先發難後，被動元件在國巨 (2327) 今天利空不跌下有機會落後跟上，除了一線的國巨、華新科 (2492) 和奇力新 (2456) 外，二線的信昌電 (6173) 近期外資回補、融資減少且技術指標低檔黃金交叉，股價表現也值得期待。

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