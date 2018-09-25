【華冠投顧】台塑四寶休息 跌深族群輪流強彈

華冠投顧 范振鴻分析師

#族群追蹤

今天盤勢早盤是由非金電族群強勢，盤中轉由電子接棒強彈，因此很明顯上週的撐盤指標台塑四寶今天就小跌整理，強勢族群轉回到矽晶圓及 MOSFET 兩大漲價族群，其中 MOSFET 漲停的有 5299 杰力、6435 大中、8261 富鼎、3317 尼克森，只是很明顯就是跌深反彈，矽晶原則是剛減資完成的 3532 台勝科漲停，而另外上週五點名的傳產族群除塑化休息外，2103 台橡、2612 中航、1476 儒鴻今天都是非金電裡的牆是標的，接下來的盤勢有較大的機會會是跌深與傳產輪動，而大盤何時又要變臉沒人知道，短線還是建議多看少做，資金投入比例不宜過高。

#盤勢分析

大盤今天小漲 6 點量能 1139 億，週五大漲撞過 10952 反壓後，短線確立翻多，而今天量能無法延續，就是盤整不算意外，KD 也站回 50，這邊就留意是否有續漲指標但是指數無法跟上的狀況，而從小時現觀察，這邊也是站多方沒問題，整體結構就持續留意短線關鍵 K 線，也就是 09/21 帶量紅 K 的低點 10835 不破短線大盤都持續站多方。而大盤雖然量縮，今天 OTC 的量能到是有延續週五力道，從小時線看 OTC 也完成空頭結構破壞，接下來沒意外就是持續看反彈，目標一樣則是先觀察月線及下降趨勢線的雙重反壓，空間其實已經不大，若能一次帶量攻過，才有機會看到 8 月盤整低點約 139 附近的結構反壓。

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

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