上緯投控旗下出售海能股權 潛在處分收益6.35-10.3億元分三階段認列

上緯投控 (3708) 公布上緯新能源出售海能國際股權 30 萬股，每單位交易價格為 69.23-112.57 美元，處分收益 2,077-3,377 萬美元(約 6.35-10.3 億元台幣)，入帳進度必須按簽署行政契約、電能購售契約，以及取得專案融資的時程進度分階段認列，法人推估，第三季入帳比重約 6-7 成。上緯投將海能國際 30 萬股出售給麥格理集團控股公司，麥格理集團對於海能國際持股比重上升到 75%，上緯新能源持股比重降至 25%，此筆股權交易必須按行政契約簽約、電能購售契約，以及取得專案融資三個主要進度完成，方能逐步入帳，法人推估，第三季若能完成契約簽約，約可以認列 6-7 成處分收益，惟實際認列金額還必須經過會計師核閱。



海能風電為經濟部離岸風電遴選得標廠商，風場範圍位於海洋風電西南方，裝置容量 378MW，預計明年進行陸域工程，2020 年完工，若按開發進度來，電能購售契約必須今、明年完成簽定，方能進行下個階段銀行專案融資，最晚也是明年展開，整個風場才能如期完成。