上緯投控旗下海洋風電攜手比利時商簽訂合約 展開水下基礎電纜建設

上緯投控 (3708) 旗下海洋風電 (Formosa I) 於昨 (17) 日於比利時與楊德諾有限公司 (Jan De Nul N.V) 簽訂合約，海洋風電第二階段將由楊德諾供應及安裝 20 組水下基礎與海底電纜。海洋風電第二階段 120MW 之水下基礎工程及海底電纜工程，最後由比利時商楊德諾有限公司得標合併承攬本合約，水下基礎部分包含固定於海床上的單樁式基礎 (Monopile) 及承接風機塔架的過渡段(Transition Piece)，由自升式平台船支撐於海床上後，整船自水面升起進行打樁及吊裝作業，海底電纜部分包含連接各風機的內陣列海纜與聯繫到上岸人孔的輸出海纜的佈設，由專用船隻進行佈設及埋纜。



海洋風電 (Formosa I) 股東為麥格理資本 (50%)、沃旭能源(35%) 與上緯(15%)，由上緯新能源統領海洋風電之開發管理，沃旭能源提供海洋風電諮詢服務，並與麥格理資本密切合作，完成項目的開發和建設。



海洋風電包含兩階段，第一階段容量 8MW，兩支風機已於 2016 年 10 月安裝，第二階段容量 120MW，預計 2019 年年底商轉。