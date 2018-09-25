中非客戶集中拉貨 華廣9月營收唱旺 Q4挑戰6億元單季新高

華廣 (4737) 中國總經銷經過上半年的庫存調整，第三季拉貨力道轉強，下半年出貨量可望較上半年大增 8 成，非洲客戶亦從下半年集中拉貨，推波 7、8 月營收均年增逾 2 成，9 月營收將進一步衝高，第四季營收更有機會突破 6 億元，創下歷史新高，全年有機會成長一成。華廣上半年合併營收 8.29 億元，年增 2.71%，EPS 0.71 元。隨著製程優化，自動化提升，營運規模放大，及匯率轉佳，上半年毛利率攀至 43.57%，較前一季增加約 2 個百分點，其中第二季更提高至 46.11%，惟因投入 IoT 智慧醫療等新產品開發，費用較高，也壓抑營業利益表現。



華廣表示，上半年向來是公司的淡季，最大市場歐洲的小增，美洲市場持平，亞太市場也僅微幅成長，不過，中國、非洲兩大客戶下半年都會集中拉貨，將推波營運轉強，今年營收仍有機會雙位數成長。



中國總經銷通化東寶目前營收占比超過 2 成，上半年調整庫存，訂單比較緩，不過，第二季起下單轉趨積極，第三季出貨量開始放大，預估第四季更將達高峰，上下半年的試片出貨量可望達 35 比 65，也就是下半年將較上半年大增 8 成。



非洲客戶近二年訂單大增，目前營收占比約 18%，去年成長高達 3、4 成，今年前 8 月雖成長較緩僅 7%，但華廣表示，客戶下半年將集中拉貨，今年成長幅度仍將達雙位數成長。



在中國、非洲兩大客戶訂單轉強下，華廣 9 月營收將進一步衝高，不排除挑戰 1.9~2 億元，第四季單月營收有機會再創新高，單季營收可望突破 6 億元，創下歷史新高，全年有機會成長一成。