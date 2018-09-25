【運達投顧】從匯率論台股

◆盤勢分析

美中貿易戰是本週全球的焦點，利空鈍化使得美股與中國股市都上漲，道瓊與 SP500 更創波段新高可是全球其它股市表現並不強，中秋假期後台股是否有轉強的機會？國際股市的強弱跟資金流向有關也就是跟匯率有關，下週台股該如何表現？我們以籌碼的角度來做分析尤其匯率的變化是關鍵，重點如下：

1. 下週國際重要訊息在聯準會 25-26 號舉行的會議預計升息一碼是確定的，近日美國公佈的經濟數據通膨增溫、經濟數據強勁，顯示聯準會下週的貨幣政策會議可能會更加偏向鷹派，接下來 Fed 12/18 的會議是否繼續升息將是市場焦點也影響全球資金的流向，近期美國市場資金以 10 年期公債做避險，造成殖利率刷新 4 個月高且直逼 2011 年以來的最高水位，公債殖利率一直以來都是美國利率升降的先行指標也影響到美元的升貶，以 10 年公債殖利率創近期新高可以看出聯準會維持升息的步驟不會改變，這也將會造成美元會有偏強的機會，不過近期美元指數從 8 月份跌破月季線後至今約在 95 元附近整理，在美元還未走強前亞洲匯率不先升值等到美元偏強將會使亞洲匯率有貶值的壓力，所以近期亞洲匯率是否升值關係著亞股可否脫離底部的關鍵，亞幣的動向要以人民幣的走勢為準，之前的貿易戰造成人民幣匯價快速貶值來化解美國課高關稅的衝擊，市場憂心大陸官方還會持續有意引導人民幣區貶以維持出口競爭力。不過近日大陸國務院總理李克強出面「闢謠」表示人民幣匯率單向貶值對大陸「弊多利少」完全不符實際，強調大陸不會靠人民幣貶值走刺激出口的老路，若此宣示是確定的那麼人民幣就沒有破 7 的壓力，人民幣的止貶也會讓新台幣有升值的機會，就人民幣的技術面來看約兩個月都維持在月線附近橫盤，必須升破前高 6.79 才能確定近期中國股市的上漲是確定脫離底部，新台幣也必須升破前高 30.67 才能讓台股有明確的反彈，由於美元近日偏弱亞洲匯率至今都還沒有表態，下週到 10 月份的台股是否可以有較佳的表現還是仍然維持區間？匯率將是重要的觀盤指標，新台幣是否升破前高 30.67 是台股可否攻擊的訊號。

7 月份以來指數漲漲跌跌空間不大最低 10523 最高 11186 不到 700 點的空間，造成上漲的個股空間不大但下跌的股票卻是跌跌不休，要化解這種盤局匯率是股市多空的關鍵，下週季底作帳行情是否可以有較佳的表現還要看外資的籌碼面變化，8/20 以來外資總買超 774 億元、投信小買 51 億元、自營商賣超 116 億、融資減肥了 164 億，以此來看外資買散戶賣的現象讓台股籌碼趨於穩定，但穩定的方向偏向中小型股，融資仍高的被動元件、矽晶圓光學股本週都還再創波段低點，漲小股票不佔權值跌被動元件等權值較重這也難怪台股指數表現不佳，尤其高融資股如：國巨華新科日電貿環球晶全新… 等不止跌台股空間也不會太大，在匯率沒有走升前這些個股就沒有積極的買盤，因此被動元件矽晶圓等還有殺融資的風險，現階段操作策略只能先掌握落底的個股會有較佳的表現空間，下週可留意生技與能源股的做帳行情。

※運達投顧 蕭春源分析師

※投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。