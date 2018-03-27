許家印：中國恒大回歸A股上市 目前沒有時間表

中國恒大 (3333-HK) 主席許家印表示，回歸 A 股上市大計仍在和大陸監管部門「積極溝通，一切正常」，目前沒有時間表。

《星島日報》報導，恒大昨公布 2017 年度業績，盈利升 3.8 倍至 243.7 億元 (人民幣，下同)。扣除投資物業公平值收益、匯兌損益、衍生金融負債公平值虧損等，核心業務盈利 405.1 億元，升 94.7%。

許家印指正在分拆重組，根據規定暫不派發末期股息，待分拆重組結束後，將按 2016 年以來累計可派發利潤的 50% 向股東派發特別股息。去年盈利上升是因交付物業增加、毛利率上升及有效監控銷售、一般及行政開支所帶動。去年底恒大淨負債率為 184% ，大幅下降 248 個百分點。其中一個原因是償還 1129 億元永續債。

對於未來 3 年的新藍圖，許家印表示，到 2020 年，恒大要進一步降低負債的水平，負債率達至同行業的中低水平。到 2020 年總資產目標為 3 兆元，銷售規模達到 8000 億元，利潤及需繳交所得稅款超過 1500 億元，並進入世界百強企業。

去年恒大開始全力推動向「低負債、低槓桿、低成本，以及高周轉」的模式轉型，今年將成為新恒大的新起點。去年底恒大總資產為 1.76 萬億元，增長逾 30%；淨資產增逾 2 倍至 2422 億元。銷售額增長 34% 至 5009 億元。

去年營業額升 47% 至 3110 億元，合約銷售額人民幣 5009.6 億元，增長 34.2%；合約銷售面積 5029.9 萬平方米，增長 12.6%；每平方米均價 9960 元，上升 19.2%。毛利率 36.1%，上升 8 個百分點。

公司今年合約銷售目標為 5500 億元，較去年調升約 9.8%，今年首 2 個月的合約銷售已達到目標的 20.5%。許家印表示，房地產市場需求出現下跌趨勢，但整體規模仍很大，近 2 至 3 年行業洗牌情況厲害，大幅提升集中度。

副主席兼總裁夏海鈞說，去年前 10 大內房的市場佔有率 24.1%，預料 2020 年將升至約 40%。他形容，屆時年度銷售額要達 5000 億元才可晉身 10 大內房，排行首 3 位銷售額更達 8000 億至 9000 億元。

去年大陸整體房地產市場銷售額約 13 兆元人民幣，預料市場規模不會再升，但大企業將不斷蠶食小企業市佔率。