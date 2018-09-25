紐約匯市—德拉吉發言影響 歐元升至逾3個月高點 美元指數小跌

歐洲央行總裁 (ECB) 德拉吉 (Mario Draghi) 週一表示，他見到歐元區通膨劇烈回。由於這將有助 ECB 撤出資產購買計畫，刺激歐元兌美元升至逾 3 個月高點，美元指數因而下跌 0.05% 至 93.73。

在歐洲經濟數據普遍表現出色之下，歐元在過去幾週一直呈上升趨勢。過去 10 天，歐元兌美元匯率共上漲 2.5%。

德拉吉週一表示，歐元區通膨「相對強勁」，並表示有信心薪資水準繼續上漲，因而提振歐元。但他重申歐洲央行承諾在明年夏季時，將利率維持在最低水準。

歐元、英鎊上漲

歐元兌美元匯率今天一度升至 1.1815 美元，創下 3 個半月以來的高點。匯率在午後交易中上漲 0.1% 至 1.1755 美元。

由於德國官員的積極評論，引發投資人的樂觀態度，認為英國和歐盟最終將就脫歐達成協議，促英鎊上漲。英鎊兌美元上漲 0.30% 至 1.3115 美元。

BK 資產管理公司表示，在德國官員發言之後，市場認為英國仍有機會在 11 月與歐盟達成協議有助英鎊升值，不過這已經大致為市場共識，因此未來市場更容易因為無法達成協議的消息，而出現波動。BK 認為，英國首相梅伊 (Theresa May) 希望達成協議，但仍可能受到政治上的阻撓。

市場預期美國升息

市場預測本週美國聯準會本週升息，12 月再升一次，明年升息 2-3 次，這與 Fed 政策制定者的點陣圖預測基本相同。分析師表示，只有出乎意料的強勁數據，才會改變市場看法。

Natwest Market 分析師指出，市場多數預期 12 月再升 1 次，明年升息 3 次，然後在 2020 年再升息 1 次。

中美貿易戰為變數

本週在土耳其里拉與南非幣蘭特升值之下，美元兌新興市場貨幣顯得疲弱，不過分析師警告，美中貿易緊張局勢加劇，有可能打壞新興市場回穩的局面。

ING 表示，新興市場貨幣比其他貨幣更容易受到美中貿易戰的影響，因為外國投資人在已開發市場殖利率上升，而新興市場經濟體低於預期的情況下，更容易匯回資金。

中國取消了與美國的貿易談判，雙方原定舉行會談，以減緩緊張關係，但華爾街日報報導，中國已取消派遣兩個代表團前往華盛頓。

消息面對日圓未出現太大影響，美元兌日元上漲 0.04% 至 112.65。

另外，在上漲多日之後，加元未因油價上揚而升值，美元兌加元上漲 0.24% 至 1.2947 加元。