李慧芬：5.20元左右買入長城汽車(02333-HK) 目標6.80元

中國商務部發言人高峰表示，隨著國民經濟繼續保持總體平穩、穩中向好的發展態勢，促銷售的一系列政策措施加快推進落實，預計消費市場仍保持平穩發展。今年下半年，汽車市場將保持平穩增長，因保有量偏低有增長潛力、新能源汽車政策有助於相關消費、汽車出口呈現上升態勢等。

長城汽車(02333-HK)股價上週見底，本週全面回升。由於聯交所公佈，集團主席魏建軍本月13日、14日及17日，以每股平均價4.3054-4.4886元，合共增持近2,500萬股，累計增持股數佔已發行股份0.81%，涉資逾1.1億元。長汽董事長進行增持彰顯信心，股價具備足夠安全邊際。此次增持是魏建軍首次增持公司H股，增持規模較大，彰顯管理層對未來經營和股價信心。

長城汽車H股股價對應2018年市淨率僅為0.6倍，處於行業和公司股價歷史估值底部，而公司現金流充足，截至今年上半年貨幣資金達到87.3億人民幣，如果按照去年分紅比例31%不變，當前股價對應2018年股息率超過5%。

統計內地汽車行業今年9月上半月權重汽車零售價格折扣率達12.2%，按月擴大0.8%，按年擴大0.9%，其中內地奢侈汽車品牌，包括華晨寶馬、北汽奔馳、一汽奧迪8月份汽車零售價格折分別按月計擴大1.1%、0.3%及1.1%，按年擴闊5.1%、3.6%及0.9%。

內地非奢侈汽車品牌廠商中，長城汽車汽車零售價格折扣率按月擴闊2.3% (按年2.7%)，汽車零售價格折扣按月擴大變幅計屬行業中最高的。

據《新華社》報道，國家電網公司宣布，其下屬智慧車聯網平台與南方電網智能充電服務聯通。至此，內地電動汽車充電服務全面實現互聯互通，主要的20家充電運營商、超過25萬個充電樁均接入「一張網」，為200多萬輛電動汽車提供「一站式」服務。

國家電網電動汽車服務有限公司董事長江冰表示，未來將繼續加快公共充電網絡建設，建成覆蓋京津冀魯、長三角地區所有城市及其他地區主要城市的公共充電網絡，實現高速公路快充網絡中東部城市全覆蓋。

筆者看好汽車版塊及長城汽車，投資者可於5.20元左右買入，獲利目標6.80元。

