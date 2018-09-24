傳川普可能簽署備忘錄調查社群媒體政治偏見 白宮出面否認

儘管宣稱絕無對保守派持偏見，但《彭博》報導，白宮正在擬訂一份備忘錄，準備交給總統川 簽署，其中指示政府機構「徹底調查」像谷歌 (GOOG-US) 和臉書 (FB-US) 這樣的大型科技公司。

《彭博》報導指已看過這項草案，並引述一位白宮的話指出，這項行政命令的草案還在初步研擬階段，還沒有照會過其他政府機構。它內容也沒有點名任何公司。

根據該報導，其草案中使用的文字是指示聯邦機構在簽署後一個月內，提出「保護線上平台之間的競爭並解決線上平台偏見」的具體建議。

然而，白宮稍後發布聲明否認了《彭博》的報導。官員告訴《華盛頓郵報》，他們不知道備忘錄的來源；他們還懷疑這項草案是否經過正常的政策管道進行審查。

白宮副新聞秘書 Lindsay Walters 以電子郵件發表聲明說，「儘管白宮關注網路平台的行為及其對社會的影響，但這份文件不是白宮官方決策過程的結果。」

《Business Insider》週六也發布了全部洩露的文件。該文件指示政府機構「促進競爭並確保任何線上平台都不會以損害消費者的方式發揮市場力量，包括具偏見的行為。」

共和黨議員和右翼團體長期以來質疑推特 (TWTR-US)、臉書和谷歌等社群媒體巨頭有反保守派的偏見，並常常推動民主黨或改革派的政治觀點。

川普本人已經多次反覆提出這些指控，在推特因其平台上的「影子禁止 (shadow banning)」右派聲音而受到指責時達到高潮。

臉書 CEO 馬克查克伯格 (Mark Zuckerberg、推特 CEO Jack Dorsey 以及最近谷歌 CEO Sundar Pichai 都否認他們的平台存在政治偏見。