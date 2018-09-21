董明珠將再給員工漲薪10億，格力究竟有多“土豪”？

長期以來，格力電器（000651-CN）的董事長董明珠都以一種“語不驚人死不休”的形象活躍在公眾舞台上，的確，從十億賭約到自己為格力代言，再到今年怒怼股東不分紅，這個製造行業的“鐵娘子”總是能以一己之言在網絡上掀起陣陣波瀾。

昨日（9月20日），董明珠在上海出席“創新設計助力新興產業發展分會”時其言論又引發媒體關註，不僅調侃自己是“網紅”，更表示今後格力不僅要給員工分房，今年還要繼續給員工加薪，繼續當“網紅”。此話一出，頓時引發網絡上格力中小股東的聲討：能加薪為何不給股東分紅？格力究竟置股東利益於何地？

且不論格力是否在員工利益和股東利益之間有所偏袒，僅全面加薪的的提議就已經彰顯了企業的財大氣粗。翻閱其財報，“財大氣粗”四個字也是實至名歸。

格力電器“財大氣粗”

格力電器的前身是珠海市海利冷氣工程股份有限公司，1991年改組成“珠海格力電器股份有限公司”，1996年在深圳證券交易所上市。公司擁有格力、TOSOT、晶弘三大品牌，主營家用空調、中央空調、空氣能熱水器、手機、生活電器、冰箱等產品。下轄淩達壓縮機、格力電工、凱邦電機、新元電子、智能裝備、精密模具等6大子公司，覆蓋了從上遊零部件生產到下遊廢棄產品回收的全產業鏈條。《財富》2018年中國企業500強榜單中，格力電器以1500.2億元（人民幣，下同）的營業收入排名第56位。

2018年上半年，格力電器實現營收909.76億元，同比上年同期增長31.5%，歸屬於上市公司股東的淨利潤128.06億元，同比增加35.48%，扣非淨利潤則達到126.32億元，同比大增40.3%，由此佐證公司主營業務本已足夠強大的盈利能力再次增強。

圖源：格力電器中期財報

支出端，受營收增加帶動上半年格力營業成本636.59億元，同比增加35.19%，屬於正常變動範圍；銷售費用80.3億元，同比減少5.9%，管理費用45.93億元，同比大增59.16%，財務費用受匯兌損失減少所緻增加64.32%至-3.15億元。整體來看，隨著格力品牌在市場的知名度日益提升，格力電器本身花在營銷上的費用在減少導緻銷售費用下降，管理費用的增加主要來自於職工薪酬、物耗、折舊增加，財務費用主要係人民幣貶值帶來的匯兌損失。

此外，報告期内格力電器獲取現金的能力實現跳躍式增長，其經營現金流量竟然從上年同期的36.37億元大幅增長145.77%至89.39億元，遠高於淨利潤增速。對於這個指標，財華社尤其關註，在眾多財務指標中，現金流量淨額是最難作假的，也是對公司淨利潤真實度的考驗。一般來說，當公司長年現金流量淨額大於淨利潤，說明公司獲得現金的能力非常強，產品為市場顧客喜愛樂用，經銷商拿貨付款積極性高。格力電器近五年淨利潤平均增速約30%，平均淨利潤150.85億元，平均經營性現金流量淨額215.01億元，反映出公司資金鏈通暢，在市場競爭中能有效控製應收賬款的規模。

都說業績是股價的最終支撐，那格力電器在資本市場的表現又如何呢？

格力電器是否被低估？

近半年來，A股受外圍環境影響不斷下行，格力雖然資質優秀但也難以獨善其身，股價從1月底高位58元回落至最低35元左右，目前徘徊在40元上下，市盈率8.9倍，處在行業中下遊。

圖源：同花順

但在股東回報方面，格力一直走在行業前列。本報告期，格力淨資產回報率達17.8%，較上年同期16.14%提升1.66百分點，體現了自有資本獲得淨收益的能力進一步加強。具體分析這個指標，淨資產收益率即我們常說的股東權益報酬率，由稅後利潤除以淨資產得來，它是從股東的角度衡量企業對股東投入的資金的使用效率，該指標越高，表明股東投入資金的收益越高。一般來說，ROE達到15%就是一家績優公司了，如果能超過20%，則說明非常優秀。由於半年報淨利潤規模小，但分母淨資產較去年變動併不大，所以一般ROE都計算全年業績，格力電器按年度計算的ROE基本都穩定在30%以上，2017年為37.44%，2016年為30.41%，2015年為27.31%，2014年為35.23%，2013年為35.77%，近五年平均ROE 33.23%，其股票的長期回報能力不言而喻。對比美的，格力在營收規模上恐怕難以項背，但其單位盈利能力卻領先一籌。

格力、美的淨資產收益率比較

美的近五年淨資產平均收益率為27.24%，9月7日收盤價為40.3元（美的已停牌重組），市盈率13.76倍，就股票投資而言，格力明顯更具物美價廉屬性。

回到開篇，我們再來看格力到底是不是“財大氣粗”？除了淨利潤與經營性現金流量淨額，截止6月3o日，財華社註意到格力賬面貨幣資金1019.45億，可以說是一隻名副其實的“現金奶牛”，加薪10億，對格力而言，確實隻是九牛一毛。