怡亞通終止回購，沒有契約精神的公司終將淘汰！

今年來國內股市持續下挫，市場整體估值進入歷史底部區域，其中有一部分公司股價出現明顯低估，各家公司也紛紛亮出絕活，回購自家股票。回購金額較大且已經開始實施的，例如：美的集團、捨得酒業，但也有一些公司打著回購的口號，忽悠投資者，例如：怡亞通（002183-CN）。

我們先來簡單回看一下這家公司的歷史表現，怡亞通是一家主營物流供應鏈服務的企業，在幾年前也是A股市場上有名的十倍大牛股，不過最近三年多來如同一般的中小創題材股一樣，公司股價一路震盪走低，目前股價與最高點相比已經下跌約80%。就財務數據而言，最近三年多來,怡亞通營業收入和淨利潤持續緩慢增長，具體看，去年營業收入680.59億元人民幣,同比增長17.52%；淨利潤5.95億元人民幣,同比增長14.74%，今年一季報營業收入和淨利潤則分別同比增長19.02%、11.65%。

（圖片來源：同花順）

從公司以往的歷史業績我們看到，雖然不能算是“優等生”，但也應該算是“及格”了。但近兩年來股價卻是持續的大跌，主要還是因為以前公司股價泡沫所造成的。

回購價和前一天收盤價差約4%

下麵我們還是言歸正傳，回到開頭提到的回購問題上來。昨日晚間怡亞通的一則公告引起資本市場投資者的公憤，公告的主要內容為2018年第十四次臨時股東大會授權董事會“根據公司實際情況及股價表現等綜合因素決定繼續實施或者終止實施本回購方案”的授權，公司於2018年9月20日召開的第五屆董事會第五十三次會議審議通過了 《關於公司終止實施回購方案的議案》，公司董事會決定終止實施本次回購公司股份的事宜。

（圖片來源：怡亞通供應鏈股份有限公司終止實施回購方案的公告 ）

此次，公司公告終止回購以前承諾回購的股份，徹底斷了二級市場的念頭。其實，從一開始，公司拋出的這份回購方案或許就是為了穩住股價，並沒有打算實質回購。

我們查看公司以往公告後發現，怡亞通在今年7月25日發佈公告稱，由於公司股價出現較大波動，基於對公司未來發展的信心，公司計畫以自有資金進行股份回購，回購價格不超過6.45元/股，回購資金總額約為人民幣1000萬元－45400萬元，回購資金總額差距達約45倍。公告前一日，公司股票收盤價為6.19元/股。

（圖片來源：怡亞通往期公告）

對於以上公司公告的回購條件，顯示出管理層並沒有誠意想要回購自家的股票，首先回購價格規定每股不超過6.45元人民幣，而前一天公司股價收盤價已經高達6.19元人民幣，第二天股價隨便一個高開，就達不到公司回購條件了。另外，公司公告回購金額區間跨度太大，最少只有1000萬，就算真的可以達到回購條件，也不見得會給公司股價帶來太多實質性效應。所以，從一開始公司或許就沒有誠意想要回購股票。

終止回購的影響

當然，公司也是“不負眾望”，昨日晚間公佈終止實施回購方案，徹徹底底的把二級市場的投資人耍了一把。

那麼，這種出爾反爾、沒有契約精神的公司，會給市場以及公司自身帶來哪些影響？

對於公司自身來說，長遠看，這種做法會使公司在資本市場失去信譽，以後在二級市場的融資能力會有所降低，而以前支持公司的股東也會對其產生質疑，因為投資者誰也不願意支持一家沒有誠信的公司。短期來看，公司突然的終止回購，會使二級市場一部分投資者拋售公司的股票，造成公司市值縮水。

對於整個資本市場來說，這種沒有契約精神的公司對於市場的影響是最大的，如果一旦這種風氣不能有效制止，其他公司則會效仿，因為只用一則公告就可以提振股價，尤其是一些沒有業績的公司，就會肆無忌憚的效仿，到最後致使整個市場都是沒有效率的，而造成的後果需要二級市場的投資者承擔，這對投資者不公平。

綜上所述，公司回購的鬧劇，利益受損最嚴重的就是二級市場的股東，造成二級市場投資者的損失該誰來補償？另外，這種忽悠式回購嚴重影響資本市場的公平、公正，希望以後類似於這種忽悠式回購可以引起監管層的重視。相信在未來，國內資本市場不斷成熟，這種沒有契約精神的公司終將走下歷史的舞台。