【豐銀投顧】本週看法完全正確 單月獲利700餘點！

◆盤勢分析

筆者本週不斷提醒，行情還會往上走、外資進出資訊不必全信，闡明了各種觀念也帶給大家新的想法，不知投資人可否有聽進去？筆者帶領小老鼠 168-937 家族成員從 8/20 至今 9/21，期貨已獲利超過 700 點，出手 11 次，只做錯 2 次。除了獲利高以外，勝率也高，這才是投資人應該有的成績。其實筆者每每看到投資人操作期貨總是將目光擺在技術分析上，甚至還有人一直在追尋某一種軟體、指標，以為單純的用這種東西就能賺到錢，以為那麼容易，見紅就買、見綠就賣，就能賺到大錢。但是簡單想想，有這麼容易嗎？如果真能發明這種軟體出來，那何必賣人？自己在家舒舒服服的操盤不就好了？

投資人真的要好好想想，自己過去用的方法是對的嗎？操作期貨也好、股票也罷，乃至於各種金融操作，其實都跟做生意差不多。如果你這個生意做了不會賺錢，甚至還會賠錢。但別人卻能賺錢，那你絕不能再照原先的方法做下去。常常看到投資人用心學習各種技術指標，但卻不知道這些技術指標的原理，舉例來說不管 KD、RSI、MACD，其所考慮到的都只是「價」而沒有「量」，且其算法常常是最近 9 天、13 天最多到 26 天的週期，若一個大多頭行情成型了，豈是短短幾天為一個週期的指標就能衡量？技術分析不是不能用，但畢竟是一種工具，人應該是要用工具，而不是反過頭來被工具所用。

試想，如告訴你外資要在這邊持續大買，你覺得上檔的壓力區有參考的意義嗎？反過來說，如果外資要大賣，那麼下面的均線還有支撐的力道嗎？這都是倒果為因呀！是太陽出來了公雞才叫，還是公雞叫了太陽才出來？投資人真該好好想想。下週的行情筆者仍然偏多看待，不會因為漲多了就改變，至少我目前還沒看到什麼敗筆，不做過度的預測，才是在金融市場獲勝之道，祝大家中秋佳節愉快。

豐銀投顧 李世新 分析師