【華冠投顧】盤中解析：再度上攻 重返10900

劉彥良 分析師

昨天的拉回並不影響多方腳步，搭配美股創高的激勵下，今天台股再度上攻，重返 10900 之上。盤面發展有兩大主軸，其一是非電族群撐起大盤，其二是弱勢股跌深反彈。

今天拉抬指數的大功臣是台塑集團，油價重回每桶 70 美元之上加上旺季即將來臨，當然塑化股不會寂寞，今天台塑 (1301)、台化(1326) 和台塑化 (6505) 都大漲 5%。其他強勢的傳產權值股還有遠東新 (1402)、亞泥(1102)、統一超(2902) 和高鐵 (2633) 等。

資金避風港的風電，指標股世紀鋼 (9958) 券資比破 5 成強勢軋空，帶動新光鋼 (2031) 和中鋼構 (2031) 聯手改寫波段新高。此外遊戲族群在東京電玩展帶動下，推新手遊的網龍 (3083) 創高、第四季有業外入帳的大宇資 (6111) 轉強向上。

電子股方面，大立光 (3008) 釋出 9 月客戶需求轉弱下，盤中差一檔跌停；貿易戰恐拖累 DRAM 需求，旺宏 (2337) 和南科 (2408) 大跌，其他弱勢的電子股還有智原 (3035)、微星(2377) 和譜瑞 - KY(4966)等。

跌深族群反彈，環球晶 (6488) 差 1 檔漲停、國巨 (2327) 重回 500 元以下，這族群就跟 OTC 一樣，技術面上已經超跌具有反彈契機，就看籌碼面能否跟上，這也關係著反彈的延續性和力道。

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