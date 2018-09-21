歐股盤前─貿易戰憂慮緩解 歐洲Stoxx 50期指上漲0.18%

美中貿易戰憂慮情緒緩解，週四美股收高，市場氛圍樂觀；今 (21) 日歐股盤前，指數期貨走揚，歐洲 Stoxx 50 一度上漲 0.18%。

台北時間週五下午 2 點 36 分，Investing.com 數據顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨上漲 0.18%，英國 FTSE 100 指數期貨上漲 0.07%，德國 DAX 指數期貨上漲 0.27%，法國 CAC 40 指數期貨上漲 0.21 %。

經濟數據方面，法國週五將公布國內生產毛額 (GDP)，德國及歐元區，都將發布製造業採購經理人指數 (PMI)。

產業消息方面，英國工黨正在考慮，分拆四大會計師事務所。

週一美國宣布，將對價值 2000 億美元中國輸美商品 (5745 個關稅項目)，加徵 10% 關稅，自 9 月 24 日起生效，2019 年 1 月 1 日起，稅率調升至 25%。

面對美國的關稅攻勢，中國不甘示弱，於週二宣布，自 9 月 24 日 12 點 01 分起，對 600 億美元美國進口商品，加徵 5% 至 10% 不等的關稅。

美中貿易戰持續升級，但市場反應淡定，週四美股收高，道瓊指數收漲 251.22 點 (0.95%)，至 26656.98 點，創新高；標普 500 指數收漲 22.80 點 (0.78%)，至 2930.75 點，亦創新高；那斯達克指數收漲 78.19 點 (0.98%)，至 8028.23 點。