玉晶光傳技術大突破切入後鏡頭領域 10月開始出貨 營運加速起飛

法人圈今天傳出，蘋果 iPhone 鏡頭供應商玉晶光 (3406) 一直積極搶攻後鏡頭領域，終於突破以往成為後鏡頭的供應商，預估 10 月開始出貨，這對玉晶光來說，技術上有很大突破，營運將加速提升。市場傳出玉晶光獲得蘋果後鏡頭認證通過，玉晶光指出，不便對單一客戶表示意見，不過公司一直積極在良率的提升及技術上的突破。



外資法人圈傳出，玉晶光此次後鏡頭比上一代品質有明顯的提升，並正式取得認證，突破以往成為蘋果後鏡頭的供應商，儘管初期良率恐將影響出貨，不過這對玉晶光來說，是技術上的突破，也是這 10 年多來日系廠商無法跨越的一步。



外資法人傳出，玉晶光後鏡頭預計 10 月開始出貨供應 iPhone XR 版新機，也就是說，玉晶光繼全吃 3 款前鏡頭後再拿到後鏡頭，預期營運將加速提升。