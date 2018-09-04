三星Q4推三鏡頭手機 鏡頭廠看好滲透率提升 玉晶光有機會獲新訂單

根據外電韓媒消息指出，三星決定在中階 Galaxy A 使用三鏡頭模組，這是三星機種首次搭載三鏡頭，預計第四季問世，旗艦機 Galaxy S10 預料也會有三鏡頭，除有利原本就有接單的大立光 (3008) 外，在三鏡頭市場需求增加下，玉晶光 (3406) 不排除有機會取得新訂單。韓媒 Investor 指出，業界人士透露，三星決定在中階 Galaxy A 使用三鏡頭模組，這是三星機種首次搭載三鏡頭，預計今年第四季問世。旗艦機 Galaxy S10 明年三月才會發布，預料也會有三鏡頭。此一消息與 7 月份財報會議說法吻合，當時三星表示，明年旗下 10% 機種將有三鏡頭。



其實今年 3 月陸廠華為已發布三鏡頭智慧機，創下業界首例，如今三星跟進，估計蘋果和 LG 電子也將採用，三鏡頭需求將增，有利供應商。



今天美系外資最新研究報告也指出，隨著蘋果採用三鏡頭系統及 Android 陣營大廠例如 OPPO、三星對三鏡頭的興趣升高，將有助於三鏡頭滲透率明後年上看 14%、27%，看好大立光 2019 年整體鏡頭出貨將成長 27%、iPhone 後鏡頭出貨將成長 47%。



由於手機主鏡頭朝三鏡頭方向發展，外界看好手機多鏡頭趨勢對於有能力供應高階機種的鏡頭廠商應有利。



除大立光外，玉晶光目前仍是蘋果 iPhone 手機前置鏡頭，以及 3D 感測鏡頭的重要供應商之一，目前也已針對 iPhone 後鏡頭送樣認證。



玉晶光今年上半年陸系訂單營收占比已攀升到 30%，蘋果訂單降至 60-70%，外傳玉晶光與歐菲光等大陸模組廠商合作打入華為、小米供應鏈，若三鏡頭市場需求放大，三星尋求其他供應商下，玉晶光是最有機會取得新訂單廠商。

