〈蘋果新機開賣〉中華電看好今年買氣 可望拉高ARPU

蘋果 iPhone XS、 iPhone XS Max 今 (21) 日上市，電信業在信義商圈開賣大尬場，吸引果粉搶購，中華電 (2412-TW) 董事長鄭優大手筆送給排隊頭香 512 版 本 iPhone XS Max，行動通信分公司總經理陳明仕則看好新機買氣，強調今年看起來不比往年差，有助於拉高 ARPU。

鄭優指出，蘋果 iPhone 在台上市今年進入第 11 年，累計中華電銷售的 iPhone 手機超過 250 萬人，中華電去年以來積極建設基地台，強化通訊品質，去年建設 1.2 萬個基地台，今年預計可再增加 3 成，目的就是要提供消費者最好的網路品質。

陳明仕指出，今年的新機在尺寸、品質及外型上都很特別，對果粉來說，是具有吸引力的機種，看好今年買氣不比往年差，尤其是高檔機款更有吸引力，預期可望帶動可以一波買氣。

針對市場擔心 499 方案的影響，陳明仕指出，先前雖有短期促銷，但是在不同資費搭配下，也有可以讓通訊約轉成綁約購機的方案，每一階的資費都有不同的優惠，1399 元及 999 元的資費方案都不錯，今年蘋果的供貨出的不錯，搭配多元的資費方案，讓消費者有方便的選擇，綁約購機絕對比買單機好。

陳明仕表示，10 月底的 iPhone XR 也會有不同的方案推出，下半年除了蘋果新機方外，還會有很多的購機促銷方案，可望有助 ARPU 的提高。