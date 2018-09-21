恒指4連升有力挑戰28000大關 「北水」暫停成交大增

A股爆升與港匯轉強，港股午後發力。恒生指數收市報27930.53點，升452.86點，升1.65%；國企指數重上萬一關，恒生中國企業指數報11033.13點，升240.54點，升2.23%。

全日成交沒有「北水」(港股通暫停)下，有1306億元，反應市場投資情緒轉為樂觀，港股連升4個交易日，若港匯強勢持續，恒指有力挑戰28000大關。

國務院出台激發消費的文件，以及中國計劃最早十月調降進口關稅，令內地投資氣氛轉好，上證綜合指數收市報2797點，升2.5%，創一個半月最大單日升幅，全周累升4.3%，創兩半年最大升幅。港匯午後突急升，曾升穿7.8並高見7.7930，最多升496點子是自2003年9月以來最大的單日升幅。

重磅股騰訊(00700-HK)回購停不了，股價重上330，收報334.4元，升10.2元，升3.146%。成交99.72億元，沒有「北水」粉絲，亦有不少資金捧場；為今日成交最多股份。第二成交大的股份為中國平安(02318-HK)，收報78.9元，升1.35元，升1.741%，成交金額44.51億元。成交多了，港交所(00388-HK)收報229元，升4元，升1.778%。

汽車與汽車銷售股齊「飛車」，重卡生產商中國重汽(03808-HK)飆33.4%，高見23.15元創上市新高，收報21.65元，升24.7%，成交7.15億元；吉利(00175-HK)收報16.58元，升10.97%，成交23.29億元；華晨中國(01114-HK)收報13.54元，升8.66%，成交；廣汽集團(02238-HK)收報8.7元，升6.88%，成交5.86億元；比亞迪股份(01211-HK)收報54.8元，升6.099%，成交6.53%。汽車銷售股中以廣匯寶信(01293-HK)升幅最大，升17.7%，報2.39元，成交4279萬元；中升控股(00881-HK)升10.9%，收報20.65元，成交2.15億元。

內需股中，萬洲國際(00288-HK)收報5.68元，升5.7%；蒙牛乳業(02319-HK)收報25.85元，升5.51%：達利食品(03799-HK)收報5.73元，升2.3%。

舜宇光學(02382-HK)遭大摩下調目標價，收市挫3%，為表現最差藍籌。下周一公布業績的澳洲成峰高教(01752)股價亦曾炒高逾21%，高見0.425元，收報0.41元，升17.%，但要留意成交只有413.8萬元。

全星期計，港股累計上升667點，升幅2.4%。

