台股盤中─跌深股+集團股強勢 大盤一度上漲百點 重回10900點

台股集中市場加權股價指數今 (21) 日在跌深股，及集團股強勢走高帶動下，一掃秋節前市場觀望氣氛，盤中櫃買指數及集中市場加權股價指數雙雙反彈，大盤一度上揚逾 100 點，站上 10900 點。

不過，雖然大盤強勢，但雖然新 iPhone 今天開賣，弱勢族群仍以蘋概股為首，早盤股王大立光 (3008-TW) 股價跳空開低，一度大跌 9.86% 至 3425 元，距跌停只差一個檔位，市場對其出貨蘋果光學元件的動能有雜音，且 9 月營收可能無法維持 8 月 55 億元水準，美系外資調降評等至「減碼」，壓抑股價走勢。

今日台股也有節前觀望氣氛，集中市場呈現價量齊揚走勢，估全場集中市場的成交值，將達 1400 億元水準，證券分析師黃漢成表示，台股出現反彈，預估今日將收在 10900 點附近；國泰證期顧問處協理簡伯儀說，台股大盤將於近期內進行 10800-11000 點的區間震盪。

今日櫃買指數跌深反彈，集中市場加權股價指數早盤開在 10857.1 點，最低 10835.84 點，最高為 10934.38 點，盤中指數一度大漲逾百點，預估會場成交值在 1400 億元。

盤面上強勢族群為塑化及紡織類股，包括矽晶圓、被動元件類股則出現跌深反彈。至於權值股鴻海，市值已遭台塑化 (6505-TW)，今日仍承受不小賣壓。