台股盤中—蘋概三王走弱 指數量縮震盪回測10800關卡

美股周五表現平平，台股今 (17) 日在蘋概三王走弱之下，也進入量縮震盪格局，加權指數今日開盤後逐步走弱下挫逾 50 點，回測 10800 點整數關卡，雖然美中貿易可望出現轉機，但在市場保守觀望下，今日預估量僅 950 億元。

綜觀今日權值股表現，由於蘋果新機亮相並未帶來太多驚喜，且美中貿易戰陰影未除，外界對銷量看法依舊有雜音，蘋概三王台積電、鴻海、大立光今日表現依舊弱勢，午盤均下挫 1-2%，也成為壓抑台股今日表現的主要因子。

傳產股方面，台塑化雖在油價助長之下，上週五衝上歷史新高點，但獲利賣壓出籠後，股價回檔修正，今日也跌逾 2%，也拖累台股今日表現。

不過，據外電報導，川普原先將針對新一波 2,000 億美元中國進口商品課徵 25% 的稅率，如今可能出現轉機，降回最初的 10%，原先可能飽受貿易關稅衝擊的電機族群受到消息激勵，今日表現亮眼，亞德克大漲逾 7%、上銀也力守紅盤，在工具機雙雄帶動下，電機族群也成為今日最為強勢族群。

此外，坐擁離岸風電水下基礎建設題材的世紀鋼、中鋼構今日再度走強，持有世紀鋼股分的新光鋼也同步上攻，也帶動鋼鐵類股族群走揚。

分析師指出，今日台股量縮，代表市場對美中貿易戰走勢依舊觀望，若最後結果課徵稅率只為 10% 的話，人民幣也可望呈現回升，也將帶動可望帶動亞洲市場資金回溫，台股多頭部隊也將重新歸隊，屆時指數有望重新挑戰萬一大關。