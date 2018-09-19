台股盤中－川普放軟身段 四大族群強攻 大盤大漲連過三關

美國總統川普透露未來可能與中國達成協議，貿易戰情勢又出現轉彎，美股四大指數全數大漲，今日亞股也滿面紅，台股隨勢開高走高，盤面上以太陽能股、風電族群及被動元件股表現最搶眼，蘋概股也由台積電領軍反攻，大盤最高漲超過 90 點，今天一口氣收復 10 日線、5 日線、年線 10813 點之上。

美國總統川普日前宣布對規模 2000 億美元的中國輸美商品加徵 10% 關稅，自 24 日起生效，雙方若未在明年 1 月 1 日前達成協議，關稅再提高至 25%。但中國以 600 億商品規模要增稅 10% 反擊，川普在美國時間 18 日又放軟身段，在與波蘭總統談話中提及，美國未來可能與中國達成貿易協議。

美中貿易戰可望和緩，蘋概股擺脫昨天一片綠油油，今天掀起反彈行情，台積電跳空開高，漲幅逾 1%，蓄勢向上收復 260 元整數關卡；鴻海也穩步紅盤上，小漲約 0.5%，最高一度落在 76.5 元；股王大立光擺脫昨日跌停頹勢，今天在平盤上下震盪，早盤雖一度下挫近 1%，跌到 3810 元，但多頭奮力守紅。

今天是智慧能源週起跑日，太陽能股和風電族群攜手發威，其中太陽能股茂迪、新日光亮燈漲停，元晶、達能漲逾 7%，益通、綠能、碩禾也都漲半根停板。而風電族群部分，台船大漲 4%，世紀鋼、新光鋼、上緯投控、力麒都漲逾 1%。

外電傳出，積層陶瓷電容（MLCC）大廠三星電機（SEMCO）天津廠將擴產，SEMCO 規畫擴產的是車用高階產品，與國巨、華新科不相同，台廠反而有機會趁國際大廠忙著擴張車用等高階市場之餘，迎接轉單題材，受此激勵，國巨、華新科、禾伸堂、大毅走紅。

整體來說，台股近期震盪，但都有守住前三波低點 10523 點、10606 點與 10667 點，仍呈上升趨勢，今天趁國際局勢回穩，加權指數擴量上攻，一口氣收復 10 日線、5 日線、年線 10813 點之上，今天適逢台指期結算，預期外資可望順勢拉高結算，但由於下周一有中秋節連假，預期節前可能將持續整理，下半周預計呈現狹幅區間整理的盤勢。