元禎總座稱中美貿易戰仍有變數 化學品需求須觀察後續影響

國際油價走高，化學品需求能見度佳，元禎 (1725) 上半年稅後淨利 8802 萬元，年增率 38%，每股盈餘 0.49 元，惟中美貿易戰關稅課徵名單、稅率陸續出爐，元禎總經理呂彰谷認為，供應鏈勢必調整庫存天數來因應之，未來化學品需求還得觀察貿易戰後續影響性。元禎以化學品、塑膠品，以及油品三大產品代理業務為主，當中化學品占營收重 5 成，代理產品丙烯酸類 (AA)、甲基丙烯酸類(MMA、VAM)、苯乙烯(SM)、馬林酸酐(MA)、鄰苯二甲酸酐(PA)、合成酚(Phenol)、乙二醇(EG)、1-4 丁二醇(1-4BDO) 等。



塑膠品代理為五大泛用塑膠、壓克力樹脂 (PMMA)、乙烯 - 醋酸乙烯酯共聚物(EVA)、熱可塑性橡膠(TPE)、熱塑性聚胺酯彈性體(TPU)、聚碳酸酯樹脂(PC) 等，營收比重約 3 成左右，其餘則為油品、溶劑 (異丙醇、丁酮、甲醇) 等，主要供應商來源為台塑(1301)、長春、榮化(1704)、台灣石化合成。



油價高檔不墜，元禎化學品產品表現持穩，第一、二季毛利率維持 4.37%、4.31%，營益率為 1.94%、2.36%，稅後淨利 8802 萬元，年增率 38%，每股盈餘 0.49 元，其為代理商的角色過去三年獲利持穩，每股盈餘均有 1 元以上水準，盈餘配息率約 7-8 成。