油價走高 元禎總座看好下半年化學品需求

元禎 (1725) 於今 (11) 日召開股東會，通過每股 0.83 元股息盈餘分派，並完成董監改選，國際油價走高，市場漲價預期心理，化學品需求能見度佳，今年上半年該產品線營收成長約 1 成，元禎總經理呂彰谷表示，下半年化學品需求能見度動能可望延續到下半年，惟塑膠產品因國內限塑政策，仍有不確定性。元禎以化學品、塑膠品，以及油品三大產品代理業務為主，當中化學品占營收重 5 成，產品應用塗料稀釋劑、PU 塗料、接著劑、壓克力樹脂、不織布用樹脂、紡織用漿料、UV 油墨等，主要供應商來源為台塑(1301)、長春、磐亞(4707)、榮化(1704)、台灣石化合成。



而塑膠產品代理占 33%，產品應用為電子零組件、風扇、齒輪、包裝材料、玩具等，其餘 17% 為油品，台塑集團為主要代理客戶，占營收比重達 6 成。



若以銷售區域來看，台灣占了 60%，大陸則為 32%，其他市場占了 8%，呂彰谷說，大陸落實環保稽查，讓石化產品供應更有秩序，尤其原油上漲，亦有助化學品產品報價推升。



受惠化學品成長，元禎第一季營收 25.07 億元，毛利率 4.37%、營益率為 1.94%，稅後盈餘 3951 萬元，年增率約 5 成，每股盈餘 0.22 元。

