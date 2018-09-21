碧桂園9.75億美元優先債獲2.2倍認購 與西湖大學簽協議研發機器人

碧桂園 (2007-HK) 昨 (20) 日成功發行 9.75 億美元雙年期優先債券，並獲最高約 2.2 倍認購。今 (21) 日開盤，碧桂園跳漲逾 2%，報港幣 11.2 元，隨後震盪走跌，截至發稿，股價來到港幣 11.02 元，漲幅收窄至 0.364%。

圖：新浪財經

碧桂園此次發行的 9.75 億美元債券，是自 2018 年 5 月市場劇烈震盪以來，中國房地產股最大規模的債券發行，其中部分年期長達 5.3 年，更是 2018 年 2 月以來中國房地產股最長年期的發行之一。

受近期全球經濟環境動盪影響，加上目前債券市場基礎頗為薄弱，碧桂園趁機發行債券，於 9 月 19 日發行包括 4.25 億美元於 2022 年 1 月到期的 7.125% 優先票據，以及 5.5 億美元於 2024 年 1 月到期的 8% 優先票據，並計畫將募集資金用於現有境外債務再融資。

分析人士認為，碧桂園這次發行的雙年期優先債券，2 種債券的最終定價均比初始定價指引收窄 37.5 個基點，是 2018 年至今中資房地產企業發債定價收窄幅度最大的一次，降低了融資成本。

發行當天市場供應量頗大，亞洲債券市場共計有 9 家發行人進行簿記，其中包括 3 家中國房地產股企業。而碧桂園這次發債獲得最高約 2.2 倍的認購，成功吸價值超過 21 億美元。在近期複雜的市場環境下，此次發行充分反映投資者對公司良好信用價值的認可，以及對穩健的財務指標和良好的投資者關係管理的肯定。

此外，碧桂園博智林機器人公司和西湖大學在碧桂園總部簽署戰略合作協議，雙方將在人工智能、機器人技術研發與應用、人才培養等方面開展全面合作，並將在順德機器人谷設立聯合研究院，引進全球智能機器人領域的頂尖學者和科研專家，打造世界一流的機器人研發基地。

廣東省佛山市委常委、順德區委書記郭文海在簽約儀式上表示，順德是廣東的製造業重鎮，製造業產值高達人民幣 8000 億元。近年來，順德正在從傳統製造業向智能製造轉型升級，機器人和智能製造是重要的轉型方向。碧桂園副總裁楊國強指，智能機器人能有效提高生產力，碧桂園希望在這個領域有大的投入。