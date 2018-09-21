中國8月代客結售匯逆差633億元 為一年多來最大

據中國外管局數據顯示，8月銀行代客結售匯錄得逆差633億元人民幣，創逾一年來最大逆差。此前市場人士預計，代客結售匯將大體保持均衡，甚至可能錄得小額順差。

國家外匯管理局統計數據顯示，8月銀行代客結售匯錄得逆差633億元人民幣，創逾一年來最大逆差。

具體數據如下：

2018年8月，銀行結匯11075億元人民幣，售匯12092億元人民幣，結售匯逆差1017億元人民幣(等值149億美元)。

其中，銀行代客結匯10371億元人民幣，售匯11004億元人民幣，結售匯逆差633億元人民幣;銀行自身結匯704億元人民幣，售匯1088億元人民幣，結售匯逆差384億元人民幣。

同期，銀行代客遠期結匯簽約1006億元人民幣，遠期售匯簽約1375億元人民幣，遠期淨售匯369億元人民幣。

截至本月末，遠期累計未到期結匯4410億元人民幣，未到期售匯12183億元人民幣，未到期淨售匯7774億元人民幣;未到期期權Delta淨敞口-1184億元人民幣。

此前市場人士預計，代客結售匯將大體保持均衡，甚至可能錄得小額順差，因從外匯市場價格上看市場供求基本均衡。

外管局新聞發言人表示，8月份中國外匯市場供求繼續保持總體平穩態勢。資本市場擴大對外開放繼續吸引國際資本流入中國，企業、個人等購匯行為較為理性有序，未來，外部不確定性因素仍然較多，但隨著我國產業轉型升級和對外開放穩步深入推進，經濟運行將繼續保持在合理區間，人民幣匯率雙向波動彈性不斷增強，跨境資本流動宏觀審慎管理措施將繼續發揮逆週期調節作用，我國能夠有效應對潛在外部衝擊，保障外匯市場平穩運行。

數據公佈過後，離岸人民幣兌美元下跌0.11%，報6.859;在岸人民幣下跌0.08%，報6.856。