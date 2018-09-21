安聯美高收操作邏輯大剖析

前篇開箱文中，我們比較了該基金的基本資料、配息率、費率與過去表現，本篇我們將著重於操作團隊的邏輯與特性。就像股票一樣，不同的經理人有不同的經營方針與策略，如果少了巴菲特與蒙格，波克夏可能就難以有如此優異的績效。本篇文章將從資產週轉率、調整方向及產業配置三個面向，來剖析安聯美高收的經理團隊。

1. 挑選基金好指標：資產週轉率

安聯美高收資產週轉率最低

根據 Mark M. Carhart 教授的經典論文（CARHART, Mark M. On persistence in mutual fund performance. The Journal of finance, 1997, 52.1: 57-82.），基金的費用率與資產週轉率對基金績效都有顯著的負面影響，當基金的資產週轉率每升高 1% 時，年度績效將因此下降 0.95%。越高的資產週轉率代表該經理人調整持有部位的頻率越高，而越快速的調整等於越多的交易成本，因此，高資產週轉率與高費用率都會傷害基金績效。

目前台灣核備可銷售之美元高收益債券基金共有 19 檔，扣除掉未公佈資產週轉率的 5 檔基金，安聯美高收資產週轉率為 - 48%，為 14 檔基金中最低者（根據歐盟可轉讓證券集合投資計畫 UCITS 的定義，資產週轉率公式為（買入有價證券金額 + 賣出有價證券金額 - 基金新申購金額 - 基金贖回金額）除以過去 12 個月基金平均規模，當基金申購或贖回金額較高時，資產週轉率會出現負值）。

2. 景氣敏感性高，快速減持高票面利率債券

安聯美高收持有債券票面利率分佈

安聯美高收票面利率 8% 以上債券持有比重變化

與同類型基金相比，安聯美高收更集中於票面利率 5% 至 8% 的債券，顯示經理人對未來美國景氣看法不過分樂觀、也不過分悲觀（若對美國景氣樂觀，應增加 8% 以上票面利率債券比重；若對未來景氣悲觀，應提高 5% 以上票面利率債券佔比）。回顧近 3 年基金持有 8% 以上票面利率債券變化，可發現經理人從積極轉趨保守，8% 以上票面利率債券佔整體基金比重從 25% 大幅減少至 8.3%。於景氣末期提前減少較高風險債券配置，與過往經理團隊低違約率策略一致。

3. 股債雙專家，企業獲利不馬虎

安聯美高收主打該投資團隊有異於傳統的債券基金團隊，不只從財務槓桿、資本結構及現金流量等傳統評估債券違約率的項目入手，也同時採納獲利率、資本運用報酬率及資產運用效率等股票評價指標。目前安聯美高收債券主要配置於非必需消費、通訊、原物料及工業等產業中，其中非必需消費、通訊及工業都是預估獲利相對強勁的產業。按照安聯美高收的產業配置權重，預估未來 12 及 24 個月每股盈餘年增率分別為 24.2% 及 20.2%，優於同類基金平均的 22.3% 及 18.2%。

安聯美高收持債產業分佈

鉅亨點評

安聯美高收有著資產週轉率低、投資策略靈活變化及多元分析價值等特色，其中持續降低高票面利率債券持有比重，與我們對美國景氣看法一致。在美國升息且景氣末段時期，主動降低高風險債券持有比重及避開違約風險的能力將慢慢顯現其價值。

鉅亨精選基金

>> 安聯美元高收益基金 - AM 穩定月收類股 (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

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本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

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