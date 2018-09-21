美元普跌 因貿易戰憂慮減弱

美元周四普跌，因全球風險意願回升，此前美國和中國本周宣布了新的進口關稅舉措沒有預期地嚴苛，抑制了對美元的避險需求。

最近幾個月，貿易相關緊張局勢愈演愈烈，美元成為主要受益者之一，因投資者押註美元將上漲，較高風險貨幣將下跌。

在美國和中國本周宣布新的關稅舉措後，美元出現負面膝跳反應，此後外匯市場塵埃落定，交易員預計爭端至少暫時不會引發全球震動。

美元已經消化了諸如美國經濟數據穩固，美國聯邦儲備委員會(FED/美聯儲)下周可能升息等因素，美元多頭找不到其它進一步推高美元的消息，分析師表示。

“市場意識到，至少短期內，從美元中再擠不出太多收益了，”加拿大豐業銀行外匯首席策略師Shaun Osborne稱。

歐元兌美元上漲0.93%，錄得8月21日以來最佳單日表現。美元指數下跌0.7%，觸及7月初以來最低。

周四，新興市場貨幣和明晟新興市場外匯指數均上漲0.49%，至三周高位，吸引了避險資金流出美元。

“即便美債收益率在上升，同其他國家公債收益率差較寬或者正在擴大，這對美元兌一系列貨幣是有利的，但美元仍下跌，這很說明問題，”Osborne表示。

可以肯定的是，一些市場人士相信美元頹勢可能稍縱即逝。

“我認為這不代表美元出現新的跌勢，即便是，也匯市很短暫的，因利差仍在起作用，且美國的基本面相對而言還是頗為強勁的。”State Street Global Markets的EMEA宏觀策略部門主管Tim Graf表示。

預計下周美聯儲將升息，並提供未來利率路徑線索。

交易商關註在奧地利薩爾茨堡舉辦的歐盟峰會。歐盟領導人周四警告英國首相特雷莎·梅，在得到她想得到的脫歐協議前，她需要給愛爾蘭邊境問題提供保證。

英鎊兌美元大漲0.99%，因英國零售銷售數據超過預期，英國和歐盟在歐盟領導人峰會上就脫歐協議取得進展的樂觀情緒增強。

作為中國貿易相關和更廣泛風險情緒晴雨表的澳元兌美元AUD=上漲0.37%，接近三周高位。

加元兌美元升至逾三個月高位，因投資者等待就重商北美自由貿易協定(NAFTA)達成協議的信號。

路透紐約9月20日