受外部環境影響較大的中國制造業投資意願弱化苗頭初顯--發改委報告

中國國家發改委周四稱，8月全國意向投資增速自今年4月份以來首次出現回升態勢，一定程度上反映出一段時間來國家促進有效投資的政策釋放出積極信號，全社會投資意願有所增強。然而，受外部環境影響較大的制造業投資意願弱化苗頭初步顯現。

發改委網站發布“8月份全國固定資產投資發展趨勢監測報告”稱，1-8月，全國新增意向投資項目投資額同比增長4.5%，增速比1-7月份提高1.4個百分點。8月單月意向投資項目投資額增速小幅加快，其中基礎設施項目意向投資降幅收窄，全社會投資意願有所增強。

“要更好地發揮投資對穩定經濟增長、補齊發展短板、緩沖外部沖擊的重要作用，推動經濟實現高質量發展。”報告稱。

報告顯示，今年8月投資結構持續優化，高新技術產業、戰略性新興產業、現代服務業新增意向投資額增長較快；制造業意向投資內部分化，東部地區新增意向投資下降。

2018年1-8月份，基礎設施業、制造業、房地產業新增意向投資額分別同比增長-34.2%、13.4%、38.7%。

其中，基礎設施板塊中，道路運輸業、水利管理業、生態保護和環境治理業降幅明顯收窄；鐵路運輸業、公共設施管理業降幅仍然較大，降速均超過30%。

“基礎設施業新增意向投資額降幅小幅收窄，顯示出近期以來國家促進有效投資的政策措施對穩定預期、增強投資動力初見成效。”報告指出，基礎設施業新增意向投資額增速回落幅度仍然較大。

制造業意向投資保持較快增長，受提高企業研發費用稅前加計扣除比例、鼓勵技改升級等支持政策推動，裝備制造業投資意願保持良好態勢；受原材料成本提升、環保成本增加以及出口預期的影響，消費品制造業投資較為低迷。

發改委稱，本報告監測日期為2017年1月1日至2018年8月31日。

國家統計局此前公布數據顯示，中國1-8月固定資產投資同比增長5.3%，低於路透調查預估中值的5.5%；期內民間固定資產投資同比增長8.7%。

路透北京9月20日