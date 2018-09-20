【豐銀投顧】散戶當韭菜 「貧丐股」下水餃！

◆盤勢分析

美國股市近期開始出現震盪，但就結構上來說只是停留在強勢股的調整，值得留意的地方在科技股的盤中慣性改變，近一週以來美國科技權值股低盤開出機會高，顯見有資金持續在調整部位，昨天科技股之所以能夠收下影線，原因在於美國金融股大反彈，帶動美股交易氣氛在川普擴大貿易戰的環境下能逆勢收高，仔細留意昨天金融股強漲的原因應該是來自於美國 10 年期公債殖利率再次挑戰 3% 以及長短天期利差空間的擴大。

這些訊號反應市場對於 FED 本月的升息預期，下週 FOMC 會議舉行時的點陣圖將會透露出 FED 在明年過後對於利率政策的態度，從川普近期拚經濟的內容看起來，不管是貿易戰還是降低醫療成本所帶動的 CPI 下滑，目的都是為了減緩 FED 對於升息的需求，川普請加 @ozo5468n 深知只要 FED 持續不斷升息，美國經濟泡沫就可能會有快速破滅的危機，只要不是透過利率決策的方式來降溫，就不至於會讓美國經濟出現大災難，只是這個算盤打的精，卻也難忽略美元在未來至少是 10 年以上的升息循環的帶動下，至少也還有個 5 年的強勢行情，即使是人為干預也很難將趨勢改變，美元強勢將持續讓新興市場無力抵抗，在這樣的長期環境中，台股就資金面來說，很難有資金行情，更何況現在的台股基本面是在持續下滑的。

台股基本面變壞主因來自於電子股遇上了產業轉折瓶頸，過去 3 年的一顆蘋果救台灣在今年似乎已經變成是一顆毒蘋果，也如筆者所提今年的蘋概股將成為「貧丐股」，看著大盤指數在反彈，但這些「貧丐股」說不動就是不動，還很任性的破低、破底，連技術含金量高的大立光以及可成都失守，這波「貧丐股」大退潮看來還沒結束，操作策略上還是先避開電子，(短線) 真要操作還是瞄準非電子股，(長線) 當然退場觀望也是個不錯的策略！(豐銀投顧證期雙照分析師翁偉捷提供)