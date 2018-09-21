

◆盤勢分析

1. 對貿易戰擔憂減緩，波音、開拓重工和蘋果皆上漲，週四美股上漲，漲幅介於 0.78 至 1.17％，道瓊指數及標普 500 指數創歷史新高，美股四大指數偏多。

2. 由以下三個面向檢驗台股方向及強弱：

(1) 量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利反彈延續。

(2) 均線：支撐為年線至 10,667 點，壓力為 11,000 點附近。

(3) 技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值小於 70，反彈有機會延續。

3. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩在 5 日線及年線之上並續創反彈高，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，選股方向可留意半導體、網通、PCB、工業 4.0、金融、生技、越概股、自行車等。

4. 經濟部昨（20）日公布 8 月外銷訂單 436.8 億美元，受惠於蘋果新機首波拉貨，訂單金額優於預期，創下歷年同月新高，年增 7.1％，包括資訊通信產品、電子產品、機械、化學品訂單金額同創新高。今年前 8 月外銷訂單累計 3,239.1 億美元，同寫歷年同期新高紀錄。須觀察蘋果新機拉貨動能能否延續。

5.3008 大立光原先預期 9 月營收可能與 8 月持平，但是大立光昨（20）日卻預警，由於受到多個客戶需求突然轉弱影響，9 月產能利用率下滑，目前沒有把握營收能否與 8 月持平。蘋果新機發表不如預期，恐拖累相關供應鏈。

6. 新光鋼（2031）上半年業績亮麗，累計稅後淨利 9.28 億元，EPS 3.01 元。新光鋼董事長表示，國際鋼市持續穩定，今年第 4 季和明年第 1 季市場前景可期，今年獲利有機會創近年來新高。新光鋼短期支撐為 5 日線。

7.1536 和大新能源車（電動或油電）布局傳捷報，近期供應鏈傳出和大減速齒輪箱送樣日本豐田（Toyota）過關，打進明年新款油電車供應鏈，業界估計，豐田一年新能源車銷量超過百萬輛，和大明年起營收將有爆發性成長。和大短期支撐為季線。

