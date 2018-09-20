統一康是美SHNIE美妝概念店時代門市開幕 彩妝業績今年挑戰年增3成

看好台灣美麗經濟整體市場產值達到 2000 億元，統一 (1216) 集團旗下統一美麗事業積極搶攻美麗經濟商機，尤其看好每天超過 15 萬人次進出的北市府轉運站，統一康是美今 (20) 日宣布「SHNIE 美妝概念店時代門市」正式開幕。統一康是美總經理黃玉真指出，時代門市位於每天超過 15 萬人次進出的北市府轉運站與時代百貨 1F 連通道，主要客層是上班族及逛街購物的民眾。康是美在辦公商圈、交通轉運、遊逛及百貨商圈的彩妝銷售都比一般門市好，為滿足這個商圈消費者的需求，時代門市的美麗類商品佔 7 成，其中超過一半都是彩妝商品，同時也從法、日、韓全新引進 5 大彩妝保養品牌－AVANCE CHIPIE、colorgram、WAKEMAKE、江原道、Yves Rocher，讓消費者在門市體驗試妝的同時，也能獲得最新流行彩妝資訊。



而「SHNIE 美妝概念店時代門市」是由統一美麗事業董事長高秀玲親自規劃，從門市外觀、店內設計、動線安排、商品結構、諮詢服務一次到位。



黃玉真指出，統一康是美今年營業額目標預計突破 110 億元，年成長 5%，康是美的彩妝業績近三年來都成長超過兩成，今年預估也將超過兩成，挑戰成長三成。至於「獨特、價值、體驗」是消費者選購的關鍵因素。根據康是美大數據顯示，新商品銷售量是既有品的 3 倍，超過五成消費者會同時購買 2 種以上顏色的眼彩，甚至還會一次購買 5 種顏色。購買彩妝的客層也逐漸年輕化，對自己妝容更有想法。



而康是美從 9 月 26 日起推出彩妝週年慶以「SHINE 出你的專屬妝容」為主題，強調「自主、獨特、個性」的彩妝趨勢，消費者可以自主搭配彩妝商品，打造出自己專屬妝容。



黃玉真指出，康是美彩妝師天團 SHINE 於全台巡演時也觀察到，台灣民眾最在意的彩妝問題依序是化妝技巧 (50%)、顏色挑選(30%) 及商品使用(20%)，顯示美麗諮詢是消費者選購彩妝時最需要的服務；而康是美全台 400 家門市有約千位美諮師提供專業彩妝諮詢。

