等待整理但別太悲觀 外資連3買並著墨大型股穩盤

台股指數今 (20) 日衝關 10900 點得而復失，最低一度下探 10814 點，高低價差 94 點，尾盤前跌幅收斂，終場收在 10831.41 點，跌 25.86 點，成交值 1322.86 億元，不過，三大法人已連 6 個交易日呈現淨買超，今日為 38.59 億元，其中，外資及陸資買超 47.1 億元，為連 3 買，投信買超 2.69 億元，僅自營商轉賣 11.2 億元，外資積極布局大型權值股，對後市看法尚未過於悲觀。

外資動態持續作為大盤風向球，儘管多檔蘋概指標持續破底，造成市場上瀰漫悲觀氣氛，但法人指出，外資 9 月以來買多於賣，且新台幣未見大幅貶值壓力，顯示資金未大舉竄逃，因此，不排除在短線盤跌震盪後，有望見到另一波上攻行情。

外資今日買超前 10 大標的以大型權值股為主，依序分別為新光金達 2.1 萬張、台積電近 1.4 萬張、中信金逾 1 萬張，金像電、景碩和永豐金均超過 6000 張，台灣高鐵、中鋼、嘉聯益和中租 - KY 均逾 3000 張。

而外資賣超最多者是反向 ETF 富邦 VIX 達近 1.9 萬張，群創 1.7 萬張，元大台灣 50 反 1、中環逾 7000 張，中鴻 4500 張，臺企銀、玉山金、聯電、欣興均超過 3000 張，亞泥 2600 張。

而投信前 10 大標的多是非電族群，大成鋼 9700 張、亞泥逾 4000 張，中信金、兆豐金、台泥、彰銀和國泰金均逾 2000 張，南茂、和大和啟碁均超過 1400 張。

反觀投信賣超主要著重在電子股，智邦遭賣逾 4000 張最多，國喬、嘉聯益 2500 張上下，華夏、穩懋、頎邦、台郡、聯電均超過 1000 張，錸德和創意遭賣 700-900 張左右。

自營商方面，賣超前 10 大分別為遠東新、新光金近 3000 張，臺企銀、鴻海和元大金超過 1300 張，大成鋼、長榮、美律、友達和智邦均賣逾 500 張。

而自營商買超前 10 大也相當多元化，買超泰山多達 820 張，台表科近 800 張，欣興、富邦金、華邦電逾 500 張，國統、華新科、聯強、信昌化和合晶在 300 張上下。