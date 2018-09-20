凱基證搶承銷業務 主攻工業4.0概念股

凱基證券今 (20) 日宣布，與 OLED 有機發光材料大廠昱鐳光電簽訂輔導上市櫃輔導顧問協議，將協助其強化體質並邁入資本市場，同時，凱基證是精密線性傳動元件製造商高明鐵 (4573-TW) 今年登入興櫃交易的主辦券商，正力拚成為工業 4.0 關鍵零組件和材料廠商進入資本市場的最佳夥伴。

券商承銷業務競爭相當激烈，今年以來，凱基證成功推動商億 - KY(8482-TW)、寶齡富錦 (1760-TW)、逸達 (6576-TW)、時碩工業 (4566-TW) 和綠電再生 (8440-TW) 等企業上市櫃。

凱基證說明，昱鐳光電創立於 2000 年，主力產品是小分子 OLED 有機蒸鍍材料的開發與量產，為台灣 OLED 關鍵有機材料最具經驗的團隊，生產基地位於中壢和楊梅，目前擁有國內外共計 121 篇專利權，產品銷售遍及台灣、大陸和日本等 PMOLED、AMOLED 以及 OLED 照明等面板廠客戶。

此外，為因應中國 OLED 產業布局，昱鐳光電與中國上市公司常州強力電子新材合資的強力昱鐳光電 (簡稱強昱)，目標在 3 年內成為中國 OLED 材料本土化供應縺領導廠商。

凱基證指出，下一世代 OLED 面板朝向可撓式軟性面板設計，除了應用在手持式電子裝置外，包括車用電子和穿戴裝置皆將提供可觀的商機，並進一步帶動 OLED 材料業者業績成長，另一方面，中國主要面板廠正積極建立 OLED 面板生產線，使強昱具有龐大發展空間。