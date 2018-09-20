【大行報告】中泰證券：機器人有望成半導體設備行業新貴 維持買入

中泰證券發表研報，根據機器人(300024-CN)2018年1月的公告，公司與國防領域重要部門簽訂特種機器人訂購合同2.94億元，將於2018年12月底前交付。該行認為伴隨國防現代化建設的加速推進，特種機器人迎來快速發展機遇。公司持續獲得特種機器人大訂單，證實了公司特種機器人品質，表明公司在國防領域市場影響力逐步擴大，發展後勁強勁。此外，從業績來看，公司二季度單季實現收入6.88億元，同比增長19.4%，扣非淨利潤1.45億元，同比增長66.7%，較一季度扣非業績增速(16%)顯著增長。

根據2017年公司預收賬款大幅增長80%，該行判斷公司訂單持續高增長。2017年底，公司沈陽三期與上海臨港產業基地相繼投產，有望逐步釋放產能。公司人員已大幅增至4000多人，目前人均產出60萬元，提升空間大。產能已具備收入翻倍潛力。

研報中，半導體設備分内生和外延分析，從内生來看，該公司為國内唯一一家潔淨機器人(用於半導體、面板等製造的潔淨環境)供應商，現已從潔淨機器人向晶圓傳送的一體化解決方案發展。2018H1公司各類潔淨機械手產品的銷量保持高速增長，現已成為大負載類真空機械手主流供應商。公司前段模塊產品導入量產，將對國外的長期壟斷產生衝擊。

從外延，2018年6月份，該公司參股公司新松投資(持股40%)以1040億元韓幣(約6.4億人民幣)收購韓國新盛FA公司80%股權。新盛FA主要業務包含面板顯示自動化設備，半導體自動化設備等。韓國新盛在半導體與面板領域享譽盛名，全球範圍位居前五，韓國位居前三。通過投資韓國新盛FA，有望加速半導體設備領域佈局，成為半導體設備行業新貴。

研報還指，新松機器人隸屬中國科學院，是全球機器人產品線最全的廠商之一，是中國最大的機器人產業化基地。中泰證券認為該公司為中國工業互聯網標桿企業，内生外延齊頭併進打造半導體設備新星，受益半導體行業大發展、工業互聯網、人工智能(AI)、智能製造。

綜上，該行預計2018-2020年公司歸屬母公司淨利潤5.9/7.8/10.1億元，同比增長35%/33%/30%，對應PE為44/33/25倍，維持其“買入”評級。

風險提示：半導體設備領域拓展低於預期，工業互聯網/智能製造政策低於預期。