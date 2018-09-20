【大行報告】光大新鴻基：建議3.6港元買入中國食品(00506-HK)

光大新鴻基發表研報指，該行曾以中國食品(00506-HK)作為下半年重點推薦股份之一，自推薦至今股價表現中規中矩。集團股價曾超越該行目標價4.4港元，隨後跟隨大市下跌，至今累計約一成跌幅。惟與大市從推薦日30997點計算，仍較大市表現為佳。前期該行指出集團經業務重整後，專注於中糧集團旗下飲料業務，並借助可口可樂品牌搶占市場份額。如今透過集團早前發布中期報告，該行繼續跟進。

研報指出，集團上半年實現銷量與收入增長達26.7%、30.4%，重整效益繼續顯現，新購裝瓶廠稅前利潤改善明顯，而集團總體毛利率受到原材料價格波動影響下跌0.9個百分點。上半年淨利潤錄得按年下跌62.5%，主因去年同期出售資產錄得一次性收益15.6億元人民幣，撇除此影響因素，集團持續經營業務稅前盈利增長達51.2%。此外，該行前期預測集團今年全年利潤下跌74.6%至4.5億元人民幣，惟集團實現上半年利潤已達該行全年預測56.1%。

對於下半年，該行仍對集團業務維持樂觀，預期飲料市場可以保持平穩發展。雖然原材料價格波動有機會再對產品毛利產生影響，惟整合效應料能進一步將集團效益再度推升。雖然近期大市走勢反複，惟基於中國食品中期業績的良好表現，繼續維持4.4港元目標價，建議投資者可於3.6港元以下買入，止蝕價3.1港元。