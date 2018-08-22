廣越Q3營運動能看俏 連2年單日完成填息

羽絨衣代工大廠廣越 (4438-TW) 今日 (22) 除息，每股配發 4.56 元現金股利，除息參考價 127.5 元。法人指出，第三季進入羽絨衣旺季，廣越迎來出貨高峰，八、九月營收可望挑戰新高，單季營收也可望同步攻高，推升獲利挑戰近 2 年高點，後市看漲，廣越今日上漲 3.53%，終場收作 132 元順利完成填息，亦為連續二年創下單日填息紀錄。

廣越表示，近期全球知名品牌服飾廠終端庫存水位已達健康標準範圍，今年旺季追單力道強勁，第三季營運表現可期。

法人表示，以廣越目前接單狀況預估，8 月營收即有機會挑戰單月歷史新高，9 月可望續強，推升第三季營收同步改寫新高紀錄，估單季營收年增 15-20%；全年營收可望成長 20-25%。

法人指出，第三季占廣越全年營收比重約 45-50% 左右，在營收成長下，獲利可望同步翻揚，挑戰近 2 年單季新高。

後市看漲之下，廣越繼去年開盤火速秒填息後，今年再度完成單日 100% 填息，創下連續二年單日填息紀錄。

廣越 7 月合併營收 17.01 億元 ，月增率 19.6%、年增率 49.07％；累計 1-7 月營收 58.07 億元，年增 50.74%。