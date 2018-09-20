受流動性困擾影響 海航終止收購當當網

目前被巨額債務纏身的海航集團旗下海航科技 (600751-CN) 宣佈，決定中止收購有中國亞馬遜之稱的中國日用品電商當當網，主要原因是目前海航依舊存在流動性困擾，雙方合作正式告吹。

目前海航科技仍在停牌當中，公司方面指會在明天以網路互動方式，召開終止本次重大資產重組說明會，也同時申請公司股票復牌。母公司海航控股 (600221-CN) 早盤在平盤上下震盪，截稿為止小跌 0.49%，暫報 2.02 元。

海南控股今日股價走勢 (圖自新浪財經)

海航科技在昨晚發布公告指出，決定終止本次和當當網重大資產重組事項，其資產預估值約人民幣 75 億元。原因是雙方未達成一致意見，以及外部環境變化等。當當網則回應，海航目前有流動性困擾，最後只好中止談判，強調公司一切業務正常，包括公司戰略與營運都不會受影響。

《每日經濟新聞》報導，原本海航科技今年 1 月啟動重組，3 月公佈收購標的當當、4 月確定 75 億元初步估值等，動作頻頻。原先外界預期這起併購案若成功，雙方可以進行產業鏈深度整合，電子商務研究中心主任曹磊表示，這回收購終止代表海航科技透過投資完善電商佈局受挫，失去「卡位」的大好機會。

消息人士指出，當初海航看上當當網不僅意在新零售，也是相中當當網的零售、物流、大數據等，可以和海航科技現有業務整合起來，更提供面對一般消費者的直接入口。

至於當當網方面也不排除會尋找新的被收購可能，該公司當初以線上書店起家，曾有「中國亞馬遜」的封號，是中國成立和上次最早的電商。

