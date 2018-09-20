趙薇被告上法院 涉證券虛假陳述 索賠金額逾人民幣5000萬

繼范冰冰之後，中國女星趙薇也身陷官司糾紛。當初趙薇試圖收購祥源文化 (600576-CN)(原為萬家文化)，最終宣告失敗。這起案子不僅在今年 4 月被證監會處罰，現在又因當時的證券虛假陳述糾紛，被許多投資人告上法庭，趙薇接下來很可能被追加為被告。

祥源文化今天早持續在平盤以下震盪，至截稿為止股價報 4.93 元。

祥源文化股價今日股價走勢 (圖自新浪財經)

陸媒《證券時報》報導，早在今年 4 月證監會就對祥源文化、龍薇文化、趙薇、黃有龍、趙政、孔德永有關訊息披露違法違規行為進行處罰。8 月時，祥源文化又因為訊息披露違法，再次被證監會處罰。

官方是罰了，但問題還沒落幕。由於中國證券法規定，上市公司和其他訊息披露義務人因虛假陳述，導致投資人權益受損，應承擔民事賠償責任，因此有越來越多中國小股民告上法院，要為自己的損失討公道。

截至 9 月 14 日，祥源文化發佈訴訟公告指出，目前已經有 440 位投資人起訴公司索賠人民幣 5584.77 萬元，其中部分案件的被告還包括趙薇、龍薇傳媒、孔德永等。其中昨 (19) 日法院開庭審理的兩個案件中，更有一案的原告當庭申請追加趙薇為被告，合議庭評議後，決定另行安排開庭。

其中一名原告代理人之一的律師厲健表示，目前審判焦點主要圍繞在被告是否構成證券虛假陳述？若構成證券虛假陳述，揭露日或更正日如何認定？以及趙薇是否應承擔連帶賠償責任？由於相關案件有三年的訴訟時效，預計投資人出面索賠的金額還會再進一步擴大。