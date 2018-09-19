紅蜻蜓玩跨界，是勇於創新還是無奈之舉？

伴隨著大A股的持續走弱，券商們的日子也不好過，從經紀、投行、自營、資管到兩融業務，似乎每一項都在“寒風”中瑟瑟發抖，囿於此，很多企業都縮減或不再投資金融業務。不過，併非所有的公司都“隨波逐流”，比如紅蜻蜓（603116-CN）。

紅蜻蜓意欲跨界嘗試證券業務

紅蜻蜓（浙江紅蜻蜓鞋業股份有限公司）品牌創建於2007年，歷經二十多年的發展，已成為多品牌、多品類的品牌運營商。旗下除了主品牌紅蜻蜓（Red Dragonfly），還擁有蜻蜓巢（DNEST）、蜻蜓谷（D.VALLEY）、紅蜻蜓KIDS、紅蜻蜓手工定製等品牌。

近些年，跨界潮流湧動，在製造行業深耕多年的紅蜻蜓似乎也按捺不住心中的“寂寞”，打起了金融業的“小算盤”。

昨日，紅蜻蜓發佈了一份關於對外投資參股設立證券公司的公告，公告顯示紅蜻蜓集團擬以自有資金與東英亞洲證券有限公司、上海鼎力源投資有限公司等投資方共同出資設立眾鑫證券股份有限公司（暫定名），從事證券經紀、證券承銷與保薦、融資融券、證券資產管理和其他證券業務。眾鑫證券註冊資本為人民幣150,000萬元，其中紅蜻蜓公司出資金額為人民幣38,250萬元，出資佔比為25.50%，為參股股東。

對於此次參股證券公司的意圖，紅蜻蜓也在公告中做了解釋：參與設立眾鑫證券將對公司金融業務發展和經營業績提升帶來積極影響，有利於公司把握中國資本市場的發展機遇，分享證券業務發展帶來的紅利，通過長期持有眾鑫證券股權獲取投資收益和資本增值，為公司經營業績增長做出貢獻。同時，充分發揮合作夥伴在各自領域的資源優勢，提升公司的綜合競爭力，符合公司中長期發展戰略規劃，有利於實現股東利益最大化。

言下之意，公司多年來堅持的主業“製鞋”併不儘人意。翻閱財報，財華社發現紅蜻蜓的確已遭遇業績瓶頸，跨界實屬無奈之舉。

業績增長遭遇瓶頸，跨界實屬無奈

據公開資料顯示，2018年上半年，紅蜻蜓實現營業收入14.91億元（人民幣，下同），同比增長2.13%；歸屬於上市公司股東的淨利潤1.6億元，同比減少8.49%；總資產45.93億元，同比減少1.03%。如果將其放置於整個服裝家紡行業，紅蜻蜓2.13%的營收增速絕對的“拖後腿”，服裝家紡行業已披露半年報個股的平均營業收入增長率為7.51%，。

顯然，紅蜻蜓陷入了增收不增利的漩渦。究其原因，有宏觀的，也有來自行業的。從宏觀方面看，2018年上半年，國内經濟面臨轉型以及國際貿易市場的動蕩，經濟下行壓力較大，增速有所下滑，上半年國内生產總值418,961億元，按可比價格計算，同比增長6.8%。受大環境影響，消費市場增長乏力，上半年，社會消費品零售總額同比增長9.4%，增速比一季度回落0.4個百分點。微觀方面，近年來電子商務崛起衝擊了傳統線下銷售品牌，諸如紅蜻蜓、百麗、奧康、達芙妮都面臨此等困境，與此同時快時尚及淘品牌崛起，也不斷蠶食著傳統品牌的市場份額。當然紅蜻蜓自身的問題也不容忽視，特别是面對消費升級及年輕一代的喜好，紅蜻蜓在產品方面轉型過慢，導緻品牌有被消費者遺忘的危險。

但追溯過往業績，財華社發現紅蜻蜓業績的下滑併非首次，僅在上市前後就出現明顯的業績“變臉”。

紅蜻蜓於2015年6月29日登陸A股市場，據公開資料顯示，在2014年紅蜻蜓實現歸屬於股東的淨利潤同比增長27.19%。不過，這種好景併未維持多久，僅上市當年，紅蜻蜓的歸屬於股東淨利潤就下滑8.43%，一度引發資本市場的擔憂；到2016年，這種下滑趨勢併未止步，當年實現的歸屬於上市公司股東的淨利潤同比下滑7.03%。2017年，紅蜻蜓全面啓動SAP係統併投入使用，有效提升了内部運營效率，加之季節性因素的影響，業績有所轉向，實現歸屬於上市公司股東的淨利潤約為3.82億元，同比2016年增長36.79%，併向全體股東每10股派發現金股利4元人民幣（含稅）。但這次的轉向依然是短暫的，由於沒有支撐業績增長的長足動力，2018年上半年紅蜻蜓再度陷入增收不增利的怪圈。

紅蜻蜓近幾年業績走勢

目前紅蜻蜓股價已跌至8元左右，較年初最高點下滑了30%左右，想必當下的紅蜻蜓也是感受到了業績的壓力及資本市場“涼涼”的態度，如何增收增利就成了眼前最重要的任務。參投設立證券公司確實是一條道路，但究竟能不能如意還待考證。

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