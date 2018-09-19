【豐銀投顧】期貨獲利 有何困難？

◆盤勢分析

從上週一提醒應該開始佈局到上週五的大漲，到本週一、二提醒盤勢不會走空又再次預測正確。其實這是我們這一年來無數次的預測並獲得驗證中的一、二次罷了。筆者的文章不喜歡寫今天發生過的事情，也不喜歡把自己明明就沒有的股票當成自己的來炫耀，這一年多來我們對行情的研判大多八九不離十。其實筆者認為，行情的判斷並不困難，只是投資人大多被外在的各種資訊給蒙蔽了。大家唸國小的時候，應該都學過一個公式，那就是 1 加到 100 總數是多少？答案是 5050，怎麼算的？小學老師教我們「(上底 + 下底) 乘以高除以 2」。當時我們不知原由的背下來，只知道這個公式是德國數學家高斯發明的。

高斯是怎麼做到的呢？原來，1 加到 100，換個角度想，1+100=101、2+99=101、3+98=101… 這樣下去會有 50 組 101，因此答案就是 5050。這樣的公式，在高斯發明之前，存不存在？其實他一直存在於天地之間。但就是沒有人發現！筆者判斷行情，其實都是以國際情勢研判大方向的主要依據，接下來再以國際資金的流向來判斷中期行情，最後再輔以筆者的「神奇動能」來研判短線的買賣點。而神奇動能的應用也不困難，每一到二個月，總能抓到一次的低點，而每一次的低點進場，總能抓到 200 點以上的行情，長久下來，要在期貨市場中獲利，根本不困難。

今天的上漲跟上週比起來其實安全不少，至少今天的紅 k 是反彈後拉回回補缺口後的再起，籌碼是乾淨的、利空也大致上反映了，未來再續漲的空間仍然存在！所以這一次的上漲，不會只是曇花一現，而可能是波段的行情，希望投資人能放心且把握。股票若是操作不順，何妨考慮一下期貨的操作呢？抓對趨勢、抓對方向，剩下就只是能獲利多少的問題而已，有何困難呢？祝大家操作順利！

豐銀投顧 李世新 分析師